ديدار با بوسني محك جدي پيش از رويارويي با بحرين است / تيم ملي نسبت به چهار سال پيش قوي تر شده است

جواد نكونام هافبك تيم ملي فوتبال كشورمان با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : بوسني يكي از تيم هاي قدرتي فوتبال اروپاست كه از بازيكنان خوبي سود مي برد و رويارويي با چنين تيمي مطمئنا محك جدي براي بازيكنان تيم ملي پيش از ديدار هفته آينده مقابل بحرين خواهد بود .

نكونام پيرامون وضعيت آمادگي تيم ملي يادآور شد : طي دو هفته گذشته تمرينات خوب و منظمي را پشت سر گذاشته ايم و با توجه به اينكه اكثر بازيكنان در كوران بازيهاي ليگ قرار داشتند ، تيم از هر نظر در شرايط آمادگي قرار دارد و اين امر را در ديدار فردا به اثبات خواهيم رساند .

هافبك با تجربه تيم ملي در مورد مصدوميت تعدادي از بازيكنان كليدي تيم ملي اظهار داشت : تيم ملي بايد همواره آمادگي رويارويي با چنين شرايطي را داشته باشد و در حال حاضر با نفراتي كه در اردو حضور دارند تصور نمي كنم نگراني از اين بابت وجود داشته باشد و در بازي فردا تيم ملي مي تواند با تمام قدرت به مصاف بوسني برود .

وي در مورد غيبت لژيونرها در اين ديدار اظهار داشت : بي ترديد حضور لژيونرها مي توانست تيم ملي را با قدرت مضاعفي مقابل بوسني قرار دارد ولي اين هم فرصتي است تا بازيكنان جايگزين بتوانند جايگاه خود را در تيم ملي تثبيت كنند .

نكونام همچنين پيرامون ديدار حساس هفته آينده مقابل بحرين گفت : ديدار با بحرين مهمترين ديدار تيم ملي در راه صعود به جام جهاني است چرا كه اگر بتوانيم در اين بازي شروع خوبي داشته باشيم با انگيزه مثبتي كه از اين بازي بدست خواهيم آورد مي توانيم در ساير ديدارها نيز با قدرت ظاهر شويم .

وي يادآور شد : تيم ملي نسبت به چهار سال گذشته قوي تر شده است و به لحاظ شرايط روحي - رواني در وضعيت مناسبي قرار دارد و با برخورداري از چنين روحيه تيمي شكست بحرين دور از دسترس نيست . ضمن اينكه اين ديدار استرس چنداني براي تيم ما ندارد چرا كه در صورت كسب هر نتيجه اي مي توانيم در ديدارهاي آينده اين نتيجه را جبران كنيم .

نكونام در مورد حضور فريدون زندي در تيم ملي فوتبال كشورمان يادآور شد : تيم ملي براي صعود به جام جهاني بايد از تمام توان و نفرات شايسته خود استفاده كند و حضور زندي نيز مي تواند تيم ملي را تقويت كند .