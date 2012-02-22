3 شرط فروش نفت ایران به شل و توتال/ آخرین وضعیت وصول بدهی انی

احمد قلعه بانی امروز در حاشیه برگزاری سومین همایش ملی توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور در پاسخ به سئوال مهر درباره شرایط فروش نفت به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی همچون توتال فرانسه، شل و BPانگلیس گفت: اگر این شرکت‌ها خواستار خرید نفت خام از ایران باشند و تعهد دهند که نفت ایران را به فرانسه و انگلیس منتقل نکنند حاضر به امضای قراردادهای نفتی با آنها هستیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ضرورت امضای قراردادهای 2 تا 5 ساله با شل، توتال و BPبرای خرید نفت خام ایران، تصریح کرد: این شرکتهای نفتی بین‌المللی نباید هیچگونه پیش شرطی برای خرید نفت خام از ایران تعیین کنند.

وی با بر اینکه ایران با وجود تحریم اروپا هیچگونه مشکلی برای فروش نفت خام صادراتی خود ندارد، تاکید کرد: در حال حاضر تقاضا برای خرید نفت خام ایران بالا بوده است به طوری که هیچگونه نفتی روی آب و یا فروخته نشده‌ای نداریم.

قلعه بانی همچنین در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا با وجود تحریم اتحادیه اروپا، ایران نسبت به پرداخت بدهی به شرکت انی ایتالیا پایدار خواهد بود؟ توضیح داد: این شرکت ایتالیایی در سال‌های اخیر همکاری‌هایی با شرکت ملی نفت ایران برای اجرای برخی از پروژه‌های نفتی داشته است.

این عضو هیئت مدیره شرت ملی نفت با بیان اینکه هم اکنون مبالغی را باید به توان هزینه اجرای پروژه به شرکت انی ایتالیا توسط ایران پرداخت شود، تصریح کرد: ‌تا زمان صفر شدن بدهی‌ها به این شرکت ایتالیایی فروش نفت ادامه پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت فروش گاز مایع به شرکت استات اویل هیدرو نروژ، بیان کرد: در مجموع شرکت ملی نفت ایران به تمامی تعهدات قراردادی خود در قبال شرکت های اروپایی که در صنعت نفت فعالیتی داشته‌اند پایبند است.

به گفته وی ایران همواره در پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌های پیمانکار نفتی جهان خوش قول بوده است. قلعه بانی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری حجم صادرات فعلی نفت خام ایران به بازارهای بین‌المللی را 2.2 تا 2.3 میلیون بشکه در روز اعلام کرد.