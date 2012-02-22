لیست نهایی داوطلبان حوزه انتخابیه سنقر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی وزارت کشور، لیست نهایی داوطلبان حوزه انتخابیه شهرستان صبح چهارشنبه اعلام شد.

براساس این خبر، فرمانداری لیست افراد تایید شده را به خود داوطلبان مجلس اعلام کرده است و رسما از ساعت 24 امشب این داوطلبان می توانند که تبلیغات خود را آغاز کنند.

"مجتبی حشمتی"، "مرادعلی خسروی"، "علی رضوانی"، "صمد فدایی"، "محمد ابراهیم محبی"، "ولی الله واعظی" و "محمدرضا یاوری" 7 نامزد این حوزه برای حضور در رقابتهای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

براساس این گزارش، براساس اعلام مسئولان انتخاباتی و نظارتی، به راه انداختن هرگونه کاروان های تبلیغاتی در معابر عمومی و خیابانها ممنوع اعلام شده است.

