اسامی تائید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس نهم در خراسان جنوبی اعلام شد

محمد ابراهیم افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان هفت نفر تائید صلاحیت شده اند، اظهارد اشت: در این حوزه آقایان سید باقر عبادی، محمد علی تابعی، علیرضاحسنی، عبد الرضا طرزی، محمد رضا مجیدی، رضا حسنی صفت و محمد نورمحمدی تایید صلاحیت شدند.

وی از تائید صلاحیت هشت کاندیدا در حوزه انتخابیه قاینات خبر داد و بیان کرد: آقایان محمد رضا جانی، سید جواد جوادی مقدم، علیرضا شاه بیکی، علیرضا فاطمی، علی قربانی، محمد حسین نژاد حسین، علی اسماعیلی و جواد هروی تائید صلاحیت شده اند.

وی همچنین اسامی 11 نامزد تائید صلاحت شده حوزه انتخابیه انتخابه فردوس، طبس، بشرویه و سرایان را آقایان محمد کریم عابدی، محمدحسین حاجتی، داوود تقاضایی،محمد فردوسی پور، جواد زنجانی طبسی، مسعود سعادت امینی، علی قادری، محمد علی عبدالله زاده، حسین آهنین جگر، حسن علی رضایی،عباس علی لطفی اعلام کرد.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: رقابت های انتخاباتی در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه با حضور آقایان علی سعادتی، مراد هاشمزهی، موسی وطن‌ دوست، محمدرضا عرب‌ پور، محمد رضا صابری، نظر افضلی، محمد صادق نیرومند، رحمت اله قاسمی، مصطفی نخعی دنبال خواهد شد.

افشاری تصریح کرد: از مجموع 50 داوطلب ثبت نامی در چهار حوزه انتخابیه استان چهار نفر انصراف، 11 نفر توسط هیئت های اجرایی و نظارت رد صلاحیت و 35 نفر تائید صلاحیت شدند.

افشاری از ایجاد 567 شعبه اخذ رای در چهار حوزه انتخابیه استان خبر داد و افزود: از این تعداد 326 شعبه سیار و 241 شعبه ثابت است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی بیان داشت: در انتخابات مجلس نهم 226 شعبه اخذ رای شهری و 341 شعبه اخذ رای روستایی است.

افشاری تعداد عوامل اجرایی دخیل در انتخابات استان را بیش از 9 هزار نفر اعلام کرد.