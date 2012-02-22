آمار بیکاران قائم شهر بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک در جلسه کارگروه اشتغال مازندران در قائم شهر اظهار داشت: با ارائه تسهیلات برای اشتغال زایی آمار بیکاری جوانان در جامعه و مشکلات خانوادگی، طلاق، بزهکاری اجتماعی و اعتیاد را کاهش می دهیم.

وی با بیان اینکه دولت به صورت جدی مشکلات مشاغل خانگی و اشتغال را رصد می کند اظهار داشت: با اجرای و پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی کمک بزرگی به اقتصاد و زنان سرپرست خانوار به احیا و تقویت و بازسازی خانواده کمک می کنند.

فرماندار قائم شهربا اشاره به اینکه برای دستگاههای اجرایی و مردم ارائه ضامن مشکلی نیست افزود: اما برای تحت پوششی های کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و افراد محروم مسئله ضامن مشکلات عدیده خود را دارد نباید به واسطه نداشتن ضامن یا ضمانت نامه آنهارا اذیت کنیم.

وی افزود: گرفتاریهای شغلی و وضعیت اشتغال در جامعه ایران اسلامی اصلا خوب نیست و باید این را جدی بگیریم.

پیرفلک تاکید کرد: باید بستر و زمینه را برای همه مردم برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی آماده مهیا کنیم.