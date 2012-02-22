مشارکت مردم در انتخابات سرمایه گذاری برای پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رشید ظهر چهارشنبه در نشست مشترک توجیهی نمایندگان فرماندار و اعضای هیئت بازرسی انتخابات شهرستان خوشاب با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری تصریح کرد: قانون مداری، عدالت محوری و امانت داری از شروط اساسی برای جلب مشارکت گسترده مردم در انتخابات است.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی با تاکید بر رعایت اصل بی طرفی از سوی کارگزاران انتخابات و نیز تمامی مدیران استان و شهرستان ها اظهار داشت: رعایت این اصل در عملکرد این افراد، به طور جدی بررسی و نظارت می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش برگزارکنندگان و احساس مسئولیت مردم شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور در سطح استان و کشور باشیم.

فرماندار خوشاب نیز در این جلسه گفت: مشارکت گسترده مردم در انتخابات، تجلی قدرت نرم نظام در برابر دشمنان است.

حسین ابراهیمی کردیانی با تاکید بر لزوم تعامل میان انجام مراحل مختلف انتخابات همچون اجرا، نظارت و بازرسی، اضافه کرد: مسئولان هر بخش باید با عمل در چارچوب وظایف خود، بدون تداخل با عملکرد سایر بخش ها، به برگزاری درست انتخابات کمک کنند.

وی ضمن تبیین شرح وظایف نمایندگان فرماندار بر حفظ تعامل آنان با اعضای شعب اخذ رای تاکید کرد.