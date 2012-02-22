هوشمندسازی هر کلاس درس گلستان 30 میلیون ریال نیاز دارد

به گزار خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی ظهر چهارشنبه در شورای برنامه ریزی استان افزود: تا سه سال قبل سه هزار و 300 واحد آموزشی در استان بود که با جرای طرح تجمیع این تعداد به دو هزار و 300 واحد رسیده ست.

وی اظهار داشت: برای هوشمند سازی مدارس استان پنج میلیارد ریال تصیص یافت که نیازمند اعتبارات بیشتری هستیم.

پایین محلی بیان داشت: سیستم آموزش و آموزش و پرورش فعلی اقناع کننده نسیت و کار تحول بنیادین از پنج سال قبل مطالعاتش شروع شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: اجرای طرح تحول نیازمند هزینه و تامین زیرساختهاست.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.

