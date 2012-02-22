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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

پایین محلی:

هوشمندسازی هر کلاس درس گلستان 30 میلیون ریال نیاز دارد

هوشمندسازی هر کلاس درس گلستان 30 میلیون ریال نیاز دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: هوشمند سازی هر کلاس درس در استان 30 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.

به گزار خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی ظهر چهارشنبه در شورای برنامه ریزی استان افزود: تا سه سال قبل سه هزار و 300 واحد آموزشی در استان بود که با جرای طرح تجمیع این تعداد به دو هزار و 300 واحد رسیده ست.

وی اظهار داشت: برای هوشمند سازی مدارس استان پنج میلیارد ریال تصیص یافت که نیازمند اعتبارات بیشتری هستیم.

پایین محلی بیان داشت: سیستم آموزش و  آموزش و پرورش فعلی اقناع کننده نسیت و کار تحول بنیادین از پنج سال قبل مطالعاتش شروع شده است.

مدیرکل  آموزش و پرورش گلستان گفت: اجرای طرح تحول نیازمند هزینه و تامین زیرساختهاست.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.
 

کد مطلب 1540812

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