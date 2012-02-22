خراسان رضوی رتبه نخست عکس و فیلم کوتاه را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری پیرامون درخشش هنرمندان بسیجی خراسان رضوی در جشنواره های عکس و فیلم و کوتاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان بسیج هنرمندان متولی برگزاری برنامه ها و جشنواره های فرهنگی است.

مسئول سازمان بسیج خراسان رضوی با اشاره به این مطلب که خراسان رضوی در مجموع در جشنواره های فیلم کوتاه، شعر و عکس رتبه نخست را در سطح کشور به خود اختصاص داده است، افزود: خراسان رضوی به صورت خاص در بخش پویا نمایی و مستند داستانی رتبه نخست کشوری را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه سازمان بسیج هنرمندان از 6سال پیش فعالیت کرده است و3 هزار نفر عضو دارد، بیان داشت: برگزاری جشنواره های متعدد، پیگیری بیمه هنرمندان، حمایت های مالی، اعطای وام و پشتیبانی از هنرمندان بسیجی از جمله اقداماتی است که در سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی انجام شده است.

کمالی گفت: جشنواره های فیلم کوتاه با عنوان "سکانس بیداری" در بخش های داستانی، مستند، انیمیشن، پویا نمایی و نماهنگ و جشنواره عکس با عنوان "قاب بیداری" با موضوعات انسان و پایداری، آیین و سنن و انسان و سازندگی در سال جاری برگزار شده است.

مسئول سازمان بسیج خراسان رضوی به برنامه های سال 91 اشاره کرد و افزود: برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی، ادبیات داستانی و تئاتر بسیج از جمله جشنواره هایی است که در سال آینده برگزار می شود و برای شرکت کنندگان در این جشنواره ها محدودیت سنی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه جشنواره ادبیات داستانی در سال 89 برگزار شد، تصریح کرد: جشنواره های بسیج هنرمندان دو سالانه است و هر دو سال یکبار برگزار می شود.

کمالی همچنین از برگزاری هشتمین همایش "دکترین مهدویت" با همکاری موسسه راه روشن و بسیج هنرمندان درنیمه نخست سال آینده خبر داد و افزود: شرکت کنندگان در این همایش می توانند آثار ارسالی خود را به هشتمین همایش " دکترین مهدویت" تا اول خرداد ماه سال 91 به دبیر خانه جشنواره ارسال کنند.

وی به موضوعات هشتمین همایش "دکترین مهدویت" اشاره کرد و گفت: مضامین زمینه سازی فرهنگی، هنر زمینه ساز، هنر موعود گرا، راهبردها و راهکار های فرهنگی از جمله موضوعات هشتمین همایش "دکترین مهدویت" است.

کمالی با بیان اینکه آثار ارسالی به همایش " دکترین مهدویت" باید در 25 صفحه باشد و تاکنون آثار در نشریه، فصلنامه به چاپ نرسیده باشد، ادامه داد: هشتمین همایش "دکترین مهدویت" 12و13 تیرماه سال آینده برگزار می شود.

گفتنی است، مرحله کشوری جشنواره عکس با عنوان "قاب بیداری" در بوشهر و جشنواره فیلم کوتاه با عنوان" سکانس بیداری" در یزد برگزار شده است.