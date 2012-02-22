کاهش4.7 درصدی متوفیان تصادفات رانندگی در جاده ها خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: 787 نفر از هموطنان از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه بر اثر بروز تصادف در محور های بین شهری استان جان خود را از دست داده اند که این آمار 38 نفر معادل 4.7 درصد کمتر از مدت زمان مشابه سال گذشته است.

وی افزود: با توجه به این آمار و همچنین افزایش تعداد خودروها و سفرهای بین شهری می توان گفت فعالیت های اداره کل در حوزه بهبود سطح ایمنی راه ها مثمر ثمر بوده است.

رجایی میزان کاهش آمار متوفیان در محورهای بین شهری و روستایی در این دوره را 3.1 درصد عنوان کرد و گفت: شهرستان های خواف با 48.85 درصد، مه ولات با 32.5 و کاشمر با 28.57 درصد کاهش دارای بیشترین آمار افت تلفات در سطح استان طی 9 ماهه نخست سال بوده اند ضمن اینکه شهرستان های باخرز، صالح آباد و درگز نیز دارای بیشترین افزایش در این زمینه بوده اند.

رجایی افزود: متاسفانه در 9 ماهه ابتدایی سال جاری تلفات ناشی از تصادفات در محورهای روستایی با 5.56 درصد افزایش به عدد 152 نفر رسید که افزایش آمار راه های آسفالت شده روستایی و همچنین عدم رعایت قوانین رانندگی و ایمنی دلایل عمده آن بود.

وی گفت: استاندارد راه های آسفالت روستایی برای سرعت ها بالا طراحی نشده و دارای حجم ترافیک بسیار پایین نیز هستند اما متاسفانه برخی کاربران این محورها با نادیده گرفتن علائم نصب شده در محور و عدم رعایت محدودیت سرعت سبب حادثه می شوند.

وی افزایش آمار تصادفات در محورهای روستایی را بیانگر لزوم برنامه ریزی بیشتر جهت افزایش ایمنی این نوع محورها با بکارگیری سامانه های هشدار دهنده و پیشگیرانه دانست و افزود: امیدواریم مسئولان از نظر اعتبارات و حمایت های قانونی ما را همراهی کنند.