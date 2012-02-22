اسامی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در استان مرکزی اعلام شد

اسماعیل میرزاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام لیست اسامی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان گفت: پس از بررسی‌های مختلف، فهرست نهایی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه های مختف انتخابیه استان مرکزی مشخص شد.

وی افزود: عباس رجایی و سیداحمد لطفی در حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب، کاظم سپاسی‌آشتیانی در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان، ابراهیم رضایی در حوزه انتخابی خمین، در حوزه انتخابیه شازند قاسم عزیزی و در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان علیرضا سلیمی نمایندگان جبهه متحد اصولگرایان خواهند بود.

میرزاخانی گفت: در حوزه انتخابی ساوه و زرندیه جبهه متحد اصولگرایان در استان مرکزی بر روی کاندیدای خاصی به جمع‌بندی نرسیدند.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان استان مرکزی، اعتقاد به اسلام و انقلاب اسلامی، اعتقاد و التزام به اصل ولایت فقیه و اعتقاد و عمل به اندیشه و سیره امام خمینی (ره)، عدم تمایل به گروه انحرافی و نداشتن فساد را از ملاک‌های جبهه متحد اصولگرایان برای رسیدن به کاندیداهای مورد حمایت عنوان کرد.

