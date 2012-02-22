خبرنگاران از حضور در کرسی آزاد اندیشی دانشگاه محقق اردبیلی منع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشگاه با راه اندازی کرسیهای آزاد اندیشی بعد از ظهر سه شنبه بیژن نوباوه نماینده اصولگرای مردم تهران در مجلس هشتم را به مراسم خود دعوت کرده بود اما حراست دانشگاه به شدت ورود افراد به این مراسم را کنترل کرده و از ورود خبرنگاران به این مراسم ممانعت به عمل آوردند.

این نشستها به دنبال تصمیم دانشگاه محقق اردبیلی مبنی بر برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با هدف حضور حداکثری در انتخابات برگزار می شد اما با کنترل شدید حراست دانشگاه از ورود خبرنگاران به این مراسم جلوگیری شد.



این در حالی که نقش رسانه در تحقق این مهم بارها تاکید شده و هم اکنون در آستانه انتخابات رسانه ها می توانند با ایجاد فضایی توام با آرامش برای انتخاب اصلح آگاهی بخشی و اطلاع رسانی کنند.



برخی از دانشجویان دانشگاه محقق در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نحوه برگزاری کرسیهای ازاد اندیشی حتی از تشکیل این نشست ابراز بی اطلاعی کردند و تاکید داشتند که هیچگونه اطلاع رسانی در این مورد انجام نشده است و دانشجویان از برگزاری کرسی آزاد اندیشی با حضور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم بی خبر بودند.



این دانشجویان با بیان اینکه بسیاری از دانشجویان نیز از حضور در این نشست منع شده بودند، خواستار ایجاد فضای سازنده و اطلاع رسانی مناسب برای حضور بیشتر دانشجویان در کرسیهای آزاد اندیشی شدند.



برای برگزاری این نشست در محوطه دانشگاه هیچگونه بنر و پوستری نصب نشده بود و دانشجویان محدودی در این مراسم حضور داشتند.