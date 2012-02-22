به گزارش خبرگزاری مهر، بخش فیلم مستند جشنواره تجسمی فجر با حضور هنرمندان و مسئولان سینما و هنرهای تجسمی ساعت 16 یکشنبه 7 اسفندماه در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود. بخش فیلم‌های مستند هنرهای تجسمی برای نخستین بار درجشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر قرار گرفته است که دراین بخش 40 فیلم با یکدیگر رقابت می‌کنند.

اکبر عالمی، محمد حسین حلیمی، عبدالحمید قدیریان، احمد ضابطی جهرمی و علیرضا قاسم‌خان داوری فیلم‌های مستند هنرهای تجسمی را بر عهده دارند. بخش فیلم‌های مستند هنرهای تجسمی چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر 7تا 12 اسفند ماه جاری در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

عناوین فیلم‌های مستند منتخب جشنواره هنرهای تجسمی فجر به این ترتیب است:

57 به کارگردانی فرشید آذری، آخر قصه (مکتب کمال‌الملک) به کارگردانی حمید سهیلی، آرامش در سنگ به کارگردانی علیرضا دهقان، اتاق سفید به کارگردانی سیاوش مقدم، از نقش تا فرش به کارگردانی ابوالفضل کریمی اصل، اساتید نگارگر ایران (محمدباقر آقامیری) به کارگردانی رسول بنی ابهری، استاد محمود جوادی‌پور به کارگردانی فرانک آرتا، اینجا تهران است به کارگردانی سعید حدادی، بام بهشت به کارگردانی مهدی یارمحمدی، بهترین مجسمه دنیا به کارگردانی حبیب احمدزاده، پرواز بر فراز بال‌های خیال به کارگردانی منوچهر طیاب، تابلوی آخر به کارگردانی داود قپانوری، تناسب طلایی معیار خداوند در خلقت به کارگردانی قاسم کشاورزی، تناولی به روایت تناولی به کارگردانی لیلا نقدی‌پری، تهران در عکس به کارگردانی روبرت صافاریان، حکایت عکاسی که الاغ خود را گم کرده‌ بود به کارگردانی فرامک سلیمانی، خدایگان خاک به کارگردانی فرشاد فرشته حکمت، داستان سی‌مرغ به کارگردانی مریم حق پناه، درخت بی‌سایه به کارگردانی جمشید ابرازی، دل‌نوشته‌ها به کارگردانی سید محمود موسوی، دیوارهای شهر من به کارگردانی علی همراز، زندگی به کارگردانی صمد اسکندری، زندگی در تصویر به کارگردانی مصطفی رزاق‌کریمی، رقص تنهایی به کارگردانی محمدرضا عینی، رنج و ترنج به کارگردانی رحمان حقیقی، رویاهای سنگی به کارگردانی ویدا رضاخانی، شهر در رویای نقاشی به کارگردانی روشنک صدر، عاشقی بود که صبحگاه دیر به مسافرخانه آمده‌بود به کارگردانی مجتبی اسپنانی، عکس ناتمام: بهمن جلالی به کارگردانی مشترک تورج ربانی و عمید ارشدی، فردا نزدیک است به کارگردانی محمدرضا میناپور اقدم، کنیز- نقاش به کارگردانی رضا واعظ پور، کوچه آلبالو به کارگردانی کریم فائقیان، مجسمه‌های تهران به کارگردانی بهمن کیارستمی، مسافران بین دو دنیا به کارگردانی شهرام اشرف ابیانه، من یک نشانه‌ام به کارگردانی میثم شاه‌بابایی، نقاش انقلاب به کارگردانی امید بلاغتی، نقش خیال به کارگردانی مسعود سلیمانی، نگار مانا به کارگردانی مرتضی بالیده، هراس و پرواز به کارگردانی سحر سلحشور، هنر در گرماگرم انقلاب به کارگردانی محسن کیهان‌پور و یادگار دوست به کارگردانی تهمینه کاظمی.