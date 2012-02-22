به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 19 دیروز در تماسی با اتاق فرمان فوریتهای پزشکی اعلام شد زن بارداری داخل حمام خانه اش دچار گازگرفتگی شده است.

پس از این تماس یک واحد امداد اورژانس پیش‌بیمارستانی در محل حادثه در خیابان کهندژ خمینی شهر حاضر شد اما زن 21 ساله که در اولین تجربه‌ بارداری خود چهار ماهه باردار بود به مدت 2 ساعت بود که بر اثر مسمومیت جان باخته بود.

در بررسیها مشخص شد، به علت استفاده از آبگرمکن‌ دیواری بدون دودکش‌ در آشپزخانه‌، گاز منوکسید‌ کربن فضای خانه را پر کرده و با نفوذ به حمام باعث مسمومیت مادر باردار و جنین 4 ماهه‌اش شده بود.

خانواده‌ همسر این زن که در همسایگی آنها زندگی می‌کردند، پس از اینکه متوجه صدای آب حمام و غیبت طولانی مدت او شدند برای سرکشی به خانه آنها رفته که در این زمان متوجه شدند نو‌عروسشان بی‌حال در حمام افتاده است .

هشدار ها را جدی بگیرید

کارشناس اورژانس در این باره به هموطنان هشدار داد: گرچه بارها از طریق مختلف به شهروندان برای احتیاط در استفاده از وسایل گرمایشی‌ هشدار داده شده است اما همچنان شاهد وقوع چنین حوادث تلخی هستیم . باز هم توصیه می شود که شهروندان در استفاده از اینگونه وسایل و استاندارد بودن آنها دقت لازم را داشته باشند.

استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، عدم استفاده از وسایل گاز سوز و گرمایشی بدون دودکش، کنترل دودکش قبل از استفاده وسایل گرمایشی و اطمینان از باز بودن مسیر آن، روشن نکردن اتومبیل در پارکینگ دربسته به مدت طولانی، اجتناب از قرار دادن منقل یا شعله باز در زیر کرسی، عدم نصب آبگرمکن در حمام از جمله مواردی است که برای جلوگیری از گازگرفتگی باید رعایت شوند.

همچنین در صورت روبرو شدن با فرد مصدوم، ابتدا جلوی دهان و بینی خود را با ماسک یا پارچه مرطوب بپوشانید، وسیله‌ی گرمازا را خاموش و درب و پنجره را باز کنید، سریع مصدوم را از منطقه آلوده وارد هوای آزاد کرده و با اورژانس تماس بگیرید. کمربند و یقه مصدوم را باز کنید، در صورت کاهش هوشیاری مصدوم اقدام به باز کردن راه هوایی وی کرده و در صورت لزوم اقدام به احیاء قلبی ریوی کنید و سپس در صورت نیاز با آتش نشانی تماس بگیرید.