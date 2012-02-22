کمک داور یزدی در جام فوتبال باشگاه های آسیا قضاوت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید علی نژادیان کمک داور بین المللی یزد دیدار دو تیم الکاظمیه کویت و بنگال شرقی هند در چارچوب مسابقات جام باشگاه های آسیا را به عنوان کمک داور اول پرچم خواهد زد.

این دیدار در روز اول فروردین در کشور کویت برگزار می شود.

اکبر بخشی زاده داور وسط و محمدرضا منصوری کمک داور دوم این دیدار خواهند بود.

حضور تیم مچ اندازی باشگاه تختی تفت در مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور



تیم مچ اندازی باشگاه تختی شهرستان تفت متشکل از حسین حیدری، ایمان دانشپور و یاسر دانشپور به مربیگری و سرپرستی محمدرضا دانشپور در مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور شرکت کرده است.

این مسابقات از امروز سوم اسفند ماه در استان اصفهان آغاز شده و تا پنجم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

برگزاری دومین دوره مربیگری درجه سه اهداف ثابت در یزد

دومین دوره آموزشی مربیگری درجه سه اهداف ثابت در یزد برگزار شد.



این دوره آموزشی با حضور 30 نفر از علاقمندان از سراسر استان در سالن آمفی تئاتر اداره کل ورزش و جوانان استان یزد برگزار شد.

رضا اسدی از مربیان بین المللی فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران مدرس این دوره مربیگری درجه سه اهداف ثابت بود.

لازم به ذکر است هنرجویان بعد از کسب رکورد مجوز حضور در کلاس را پیدا کردند.

جدال تیم والیبال شفق اردکان برای صعود به مرحله نیم نهایی لیگ دسته اول

تیم والیبال شفق اردکان برای راه یابی به مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور تیم کاله آمل را پیش رو دارد.

در مرحله پلی آف مسابقات والیبال دسته اول باشگاه های کشور تیم شفق اردکان با یک باخت و یک پیروزی مقابل تیم کاله مازندران باید در بازی سوم در آمل به مصاف تیم کاله این شهر برود تا تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مشخص شود.

این مسابقه روز پنج شنبه از ساعت 16 با قضاوت مسعود یزدان پناه و جواد جاودانی آغاز خواهد شد.



تیم شفق اردکان نخستین دیدار خود در مرحله پلی آف را سه بر صفر شسکت خورد و در دومین دیدار سه بر یک به پیروزی رسید.