به گزارش خبرنگار مهر، صادق ریاضی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سالروز تاسیس نهاد وکالت و هفته وکیل مدافع گفت: از سال 86 از کانون مازندران جدا شد و وکلای گلستان در 597 فقره پرونده جنایی و566 پرونده حقوقی به صورت رایگان ازموکلین خوددفاع کرده اند.

وی اظهار داشت: استقلال کانون وکلا امری حیاتی است و در در عرصه جهانی مقبولیتی تام دارد و باید سیستم قضایی از دنیای دفاع جدا باشد تا حق پایدار بماند. متاسفانه برخی از تفکرات وعده ای در دهه های اخیر استقلال کانون وکلا را تجزیه طلبی و خودمختاری تلقی می کردند.

ریاضی اظهارداشت: صلاحیت اعضای هیئت مدیره کانون توسط دادگاههای انتظامی و قضات تعیین می شود و دادگاه باید از ادارات ذیربط دولتی استعلام به عمل آورد.

وی استقلال کانون وکلا را امری ضروری دانست و گفت: ما معتقدیم وکلا باید استقلال خود را حفظ کنند در غیر این صورت نمی توانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

ریاضی افزود: کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل که در هر استان تشکیل می شود و ارکان آن شامل هیئت عمومی، هیئت مدیره، دادسرای انتظامی و دادگاههای انتظامی است.