عناوین فیلم های سینمایی امروز در تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "شانس زندگی" به کارگردانی شهریار پارسی پور، جمعه 5 اسفند ماه ساعت 16 از شبکـه یک سیما روی آنتن می‌رود. در خلاصه داستان فیلم با بازی مهدی فتحی، چنگیز وثوقی، افسانه بایگان و زنده یاد جهانگیر فروهر آمده: پسر یک درجه دار نیروی انتظامی از آمریکا می‌آید و قرار و مدار ازدواج با دختر دایی‌اش گذاشته می‌شود. به رغم تصور پدر، فرزندش در آمریکا تحصیل نکرده و دائم دنبال کار بوده است. کلاه برداری که به تازگی توسط درجه دار دستگیر شده، رئیس پسر او بوده و با دستگیری او جوان شانسی برای زندگی نمی‌بیند.

فیلم سینمایی "طوفان سهمگین" به کارگردانی ژا اونینگ فنگ جمعه 5 اسفند ماه ساعت 22 ازشبکه یک سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم با بازی ژی وی لیو آمده: در یکی از بنادر کشور چین احتمال وقوع طوفانی سهمگین توسط یک دانشمند زن پیش بینی می‌شود... "طوفان سهمگین" محصول سال 2008 چین است.

فیلم سینمایی "انتقام چینی" به کارگردانی آنتونیو و مارکومانتی و تهیه کنندگی توماسو داری ، محصول 2006 کشور ایتالیا جمعه 5 اسفند ماه ساعت 17:30 از شبکه دوم سیما پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی جیامپائولو مورلی ، سیسیلیا دارنی و انریکو سیلوسترین درباره یک گروه خلافکار چینی است که در ایتالیا فعالیت می کنند . این گروه در قالب یک رستوران فعالیت می کنند که سرپرستی آن را یک مرد چینی بر عهده دارد و به تجارت بدن (بچه ها) مشغولند. روزی یکی از بچه های چینی که از کمپ فرار می کرد، ‌در راه با بازرس کلیاندرو تصادف می کند که درحال رانندگی و بردن دختر خواهرش به خانه بود.

فیلم سینمایی "خرس کوچک و استاد" به کارگردانی فرد درسچ ، محصول سال 2008 کشورآمریکا جمعه 5 اسفند ماه ساعت 14:30 ازشبکه سه سیما پخش­ می‌شود. درخلاصه داستان فیلم با بازی جولیان لی و بیل آراد آمده : "جان ایلکر" پسرسرخپوستی است که داستان را روایت می کند . او در ابتدا داستان ورود مهاجران سفید پوست به سرزمین هایشان را بیان می کند . پس از ورود سفید پوستان انگلیسی،مقدار اندکی زمین ازکل سرزمین های سرخ پوستان به آنها داده می شود . اما بسیاری ازمهاجرین سفید پوست همین مقدار زمین را هم نیز حق سرخ پوستان نمی دانند و درمنطقه آنان حیوانات را شکارمی کنند و قاچاق حیوانات برایشان یک تجارت پنهان شده است .

فیلم سینمایی "تیری در تاریکی" به کارگردانی جورج استانفورد ، جمعه 5 اسفند ماه ساعت 19 از شبکه سه سیما پخش خواهد شد . داستان فیلم با بازی جولیان بنز ومارشا میسون درمورد" آنی" زن سوار کاری است که وضع مالی خوبی ندارد . او به همراه شوهر و دخترش برای کار در یک مزرعه به کالیفرنیا می روند . ولی شوهر او که مردی بی مسئولیت و خود خواه است. آنی و دخترش را تنها و بی پول رها کرده و به دنبال کارخود می رود . آنی با تلاش و تحمل سختی های فراوان موفق می شود کار پیدا کرده و با اسب خود درمسابقات برنده شود و زندگی تازه و موفقی را آغاز کند. "تیری درتاریکی" محصول کشور آمریکا درسال 2004 ساخته شده است.

فیلم سینمایی "تیغ پنهان" به کارگردانی یوجی یامادا جمعه 5 اسفند ماه ساعت 12:30 روی آنتن شبکه چهارسیما می‌رود. در خلاصه داستان فیلم آمده: کاتاگیری و هازاما دوسامورایی در پایان دوران "توکوگاوا" هستند. "کاتاگیری" درمورد وضعیت "هازاما" درقلعه ی ادو نگران است. کاتاگیری و هازاما درباره نوسازی ارتش و استفاده ازسلاح گرم اختلاف دارند. فیلم سینمایی "تیغ پنهان" محصول سال 2004 درکشور ژاپن ساخته شده است.

فیلم سینمایی "تل خاکی" به کارگردانی لوئیز بردجو محصول سال 2009، جمعه 5 اسفند ماه ساعت 20:30 درقالب برنامه سینما 4 از شبکه چهارسیما پخش می شود. درخلاصه داستان فیلم با بازی ایوانا باکرو و کوین کاستنر آمده : " جان" به همراه دو فرزندش "لوئیزا" و "سم" به خانه جدید خود در حومه شهری کوچک نقل مکان می کند . پس از مدتی که ازاقامت آنها می گذرد اصواتی ناشناخته ازجنگل اطراف خانه شنیده می شود.

فیلم سینمایی "کرم‌های شب تاب در باغچه" به کارگردانی دنیس لی جمعه 5 اسفند ماه ساعت 13:30 ازشبکه تهران پخش می‌شود. داستان فیلم درمورد " مایکل تیلر" نویسنده مشهوری است که بعد از مدتی برای دیدن مادر و پدر و خاله اش "جین" به خانه باز می گردد. اما طی یک تصادف که مقصر آن پسر کوچک خاله اش می باشد ، مادر مایکل می میرد . مرگ او باعث اندوه همه آنها می شود و مایکل مدام به خاطرات بد گذشته باز می گردد که پدر و مادرش را اذیت می کرده است. رایان رینولدز ، ویلم دی فو ، امیلی واتسون و گری آنی موس در این فیلم سینمایی محصول سال 2008 کشور آمریکا بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "خانه خوشبخت" جمعه 5 اسفند ماه ساعت 13:30 از شبکه شما پخش خواهد شد. درخلاصه داستان فیلم آمده : بهروز خوشبخت، مهندس ناظر شهرداری است. او آدمی رو راست، قانونمند و وظیفه شناس است. پدر بهروز که صاحب یک مرغداری است و بهروز را فردی بی عرضه می‌داند، قصد تخریب خانه پدری را دارد و بهروز با این مساله مخالف است ؛ چرا که خانه را جزئی از میراث فرهنگی می‌داند. هدایت هاشمی ، محمد رضا زندی، سمیرا ذکایی و مینا نوروزی فر در فیلم تلویزیونی "خانه خوشبخت" به کارگردانی امیر قاسم راضی و تهیه کنندگی حسن حسینی و مهدی اکبری از تولیدات صدا و سیمای مرکز کرمانشاه بازی کرده‌اند.

انیمیشن "آن سوی پرچین" محصول سال 2006 کشورآمریکا جمعه 5 اسفند ماه ساعت 15 ازشبکه نمایش پخش می‌شود. درخلاصه داستان این انیمیشن آمده : حیوانات از خواب زمستانی بیدار شده اند، آنها یک پرچین بزرگ را درست وسط جنگل می بینند. وینسنت می بیند که غذاهایش توسط آرجی به سرقت رفته است . آرجی ازاو فرصت یک هفته ای می خواهد ، تا آنها را به او برگرداند.

جمعه 5 اسفند ماه ساعت 23 فیلم سینمایی "مردان سیاهپوش" به کارگردانی باری سوننفیلد از شبکه نمایش پخش­ خواهد شد .

دراین فیلم با بازی تامی لی جونز و ویل اسمیت آمده : ماموران مخفی دولت در کمپانی به نام mib که وظیفه شان حمایت و حفاظت موجودات و مردم زمین ازموجودات فضایی و سیارات دیگر است،مردان سیاه نامیده شده اند.درسال 1978 رهبران سیاره زارتا از آنجا فرارمی کنند تا از دست حلزونی به نام سورینا در امان باشند. "مردان سیاهپوش" محصول سال 2002 درکشورآمریکا ساخته شده است.

فیلم های تلویزیونی و سینمایی "جویندگان صندوقچه گمشده" ، "سفر تک شاخ 2" و "هشت درجه زیر صفر" به ترتیب ساعت 13، 17 ، 19 روز جمعه 5 اسفند ماه از این شبکه پخش می شود.