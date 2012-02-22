به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ارشاد منش در حاشیه نشست مدیران قطارشهری کلانشهرها که پیش از ظهر روز چهارشنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: مرحله دوم یارانه بلیت حمل و نقل همگانی درون شهری سال 90 به مبلغ 225 میلیارد تومان به حساب شهرداریها و قطارشهریهای تهران و مشهد پرداخت شد.



وی ادامه داد: در مرحله اول نیز یک هزار و125 میلیارد ریال مستقیما به حساب سازمان های حمل و نقل همگانی واریز و معادل همین مقدار نیز به 323 شهرداری های کشور اختصاص یافت.



350 میلیارد تومان یارانه بلیت به 323 شهرداری پرداخت شد



ارشاد منش با اشاره به توجه دولت به موضوع حمل و نقل عمومی گفت: تاکنون 350 میلیارد تومان یارانه بلیت در سال جاری به323 شهرداری که دارای سازمان حمل و نقل همگانی، اتوبوسرانی، مترو با اولویت تخصیص به شهرهای دارای سازمان اتوبوسرانی و مترو پرداخت شده است.

90 درصد یارانه های بلیت حمل و نقل پرداخت شد



معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه پیش از این 125 میلیارد تومان یارانه بلیت حمل و نقل همگانی درون شهری به حساب شهرداری ها و قطارشهری های تهران و مشهد پرداخت شده بود، گفت: با احتساب 225 میلیارد تومان که اخیرا پرداخت شده تاکنون 90 درصد یارانه بلیت حمل و نقل همگانی درون شهری سال جاری پرداخت شده است.



وی در پاسخ به این پرسش که 10 درصد باقیمانده چه موقع به حساب قطار شهری ها واریز می شود، گفت: در سالهای گذشته به طور میانگین 70 تا 80 درصد اعتبارات سال پرداخت می شد که امسال این میزان به 90 درصد افزایش یافته است اما همچنان در حال پیگیری از سازمان هدفمند سازی یارانه ها هستیم تا رقم باقیمانده نیز هر چه سریعتر به حساب مترو واریز شود.



ارشادمنش ادامه داد: از مجموع 350 میلیارد تومانی که امسال به حساب شهرداری ها پرداخت شده یک چهارم که معادل 87 میلیارد و 500 میلیون تومان است صرفا بابت یارانه بلیت مترو تهران و مشهد است.



افزایش یک و نیم برابری کمکهای دولت به مترو



معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه در سال قبل 270 میلیارد تومان بابت یارانه بلیت حمل و نقل همگانی توسط دولت پیش بینی شده بود گفت: از این میزان تنها 190 میلیارد تومان آن تخصیص و تحقق یافت ولی امسال سعی دولت و مجلس این بوده تا با افزایش سهم حمل و نقل عمومی از کمک های دولتی مدیران شهری را در آستانه هدفمند سازی یارانه ها در خدمت رسانی به شهروندان یاری دهد به همین دلیل 4 هزار میلیارد ریال در بودجه امسال توسط دولت پیش بینی شد که با احتساب پرداخت فعلی به میزان 225 میلیارد تومان حداقل یک و نیم برابر نسبت به سال گذشته و 14 برابر نسبت به سال 88 رشد داشته ایم.



وی اظهار امیدواری کرد با پرداخت قسط دوم یارانه های بلیت خدمات رسانی بهتری در آستانه سال جدید و افزایش رفت و آمدهای درون شهری به شهروندان ارائه شود.

ارشاد منش با اشاره به سهم تهران از یارانه بلیت اتوبوس و مترو گفت:بیش از 88 میلیارد و 200 میلیون تومان به شهرتهران پرداخت شد که بیش از 50 میلیارد و 600 میلیون تومان سهم قطار شهری تهران و بیش از 37 میلیارد و 600 میلیون تومان سهم اتوبوسرانی است.



ارشاد منش با اشاره به اینکه با احتساب یارانه بلیتی که در این مرحله به حساب شهرداری تهران پرداخت می شود سهم شهرداری از دو مرحله پرداخت یارانه به بیش از 137 میلیارد و 73 میلیون تومان می رسد، گفت: امیدواریم شهرداری تهران امکان سرویس دهی مطلوب و افزایش ظرفیت جابه جایی مسافران را خصوصا در مترو فراهم کند.



معاون عمرانی وزیرکشور گفت: 225 میلیارد تومان دیگر از یارانه بلیت حمل و نقل همگانی درون شهری پرداخت شد.