نامزدهای انتخاباتی از طرح وعده های غیر عملی بپرهیزند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بندرآبادی چهارشنبه در جلسه مشترک هیئت اجرایی، نظارت و بازرسی با نامزدهای مجلس نهم در شهرستان شاهرود در محل فرمانداری این شهرستان افزود: نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از طرح احتمالی وعده های غیر عملی در زمینه های اجرایی و توهین، بی احترامی و تخریب دیگر نامزدها بپرهیزند و در پی اثبات خود باشند.

وی تصریح کرد: بدون شک انتخابات آزاد و سالم یکی از دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی در راستای تحقق شعار جمهوریت نظام و تجلی حاکمیت مردم سالاری دینی است.

رئیس هیات اجرایی شهرستان شاهرود اظهار داشت: از چندین ماه پیش که زنگ انتخابات خورد به لطف خدا همه امور و انجام تکالیف طبق روز شمار انتخابات در موعد مقرر انجام گرفته و هم اکنون همه عوامل اجرایی در حال گذراندن کلاسهای آموزشی جهت برگزاری انتخاباتی پرشور با حضور حداکثری مردم هستند.

بندر آبادی اظهار داشت: همه امکانات و نیروها جهت برگزاری یک انتخابات سالم، قانونی و رقابتی آماده شده است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شاهرود نیز در این جلسه از کاندیداهای مجلس خواست در تبلیغات انتخاباتی قانون را مد نظر قرار دهند.

مرتضی معتمد هر رای در صندوق انتخابات را یک آری محکم برای نظام و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان دانست.

رئیس هیات نظارت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان شاهرود نیز در این جلسه ضمن توصیه به تقوی الهی گفت عمل به قانون کلید حل تمام مشکلات است.

عباس اسماعیلی افزود: حرف اول مردم این است که فردی که خود قوانین را ازهمین الان در تبلیغات خود رعایت نمی کند چگونه می تواند در مجلس قانونگذار باشد.

وی در پایان از نامزدهایی که که نیاز به حضور نمایندگان خود را در صندوق اخذ رای دارند خواست نمایندگان خود را حداکثر تا 7 اسفندماه به هیئت نظارت معرفی کنند.

در پایان این جلسه قوانین مربوط به تبلیغات کاندیدای محترم و موارد مجاز و غیر مجاز تبلیغات قرائت و کاندیدا و نمایندگان سوالات و ابهامات خود را در خصوص چگونگی تبلیغات و دایر کردن ستادهای تبلیغاتی مطرح و از سوی هیئت اجرایی و نظارت پاسخ داده شد.