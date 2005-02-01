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۱۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۷:۵۸

عربستان :

برگزاري انتخابات عراق گام مهمي به سوي استقلال اين كشور است

عربستان برگزاري انتخابات سراسري عراق را يك گام مهم به سوي بازپس گيري حاكميت و استقلال كامل اين كشور عنوان كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، خبرگزاري عربستان در بيانيه اي برگزاري موفق انتخابات سراسري عراق را كه يكشنبه اين هفته برگزار شد مورد تمجيد قرار داد و آن را يك گام مهم براي ملت عراق به سوي بازپس گيري حاكميت كامل و استقلال خود قلمداد كرد.

در اين بيانيه آمده است : رياض به دولت و ملت برادر عراق به خاطر موفقيت در برگزاري انتخابات تبريك مي گويد انتخابات يك گام مهم در مسير حركت سياسي ملت عراق به سوي بازيابي حاكميت كامل و استقلال است .

خبرگزاري عربستان بدون اينكه  اين بيانيه را منتسب به يك منبع يا مسئول سعودي كند، افزود:  اميدواريم اين انتخابات به تحقق آشتي ملي كه ضامن وحدت و استقلال كشور عراق مي باشد،  منجر شود.

شايان ذكر است عبدالعزيز فايز عضو مجلس شوراي عربستان انتخابات عراق را يك گام مثبت خواند كه به ثبات سياسي در عراق كمك مي كند.

 

کد مطلب 154085

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