بسترهای لازم برای حضور آگاهانه و حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان، اظهار داشت: جلب اعتماد مردم و احترام به باورها و ارزش های اسلامی و انسانی مردم از عوامل موثر در حضور حداکثری مردم در انتخابات است.

وی اضافه کرد: وقتی دشمن برای به چالش کشیدن و حضور حداقلی مردم در انتخابات برنامه ریزی می کند، این وظیفه مسئولان است که از تمام توانمندی و بضاعت خود بسترهای لازم برای حضور حداکثری مردم را فراهم کنند.

رشید با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی در تعیین سرنوشت کشور، افزود: فراگیری ارزش های اسلامی، توسعه ارزشهای انسانی و اسلامی، تمشیت امور و برقراری عدالت از جمله اهداف انتخابات سالم در کشور بوده که دشمن به دنبال تضعیف این عوامل است و برای آن سرمایه گذاری می کند.

وی با اشاره به حضور 85 درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، تصریح کرد: بصیرت، آگاهی و بلوغ سیاسی مردم و رهبری های مقام معظم رهبری مانع از رسیدن دشمن به اهدافش شده است.

رشید با اشاره به سرمایه گذاری دشمن برای حضور حداقلی مردم در پای صندوق های رای، تصریح کرد: این در حالی است که مشارکت فراگیر و حداکثری مردم در انتخابات استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی به شرایط ویژه داخلی و خارجی کشور در این مقطع زمانی اشاره کرد و بیان داشت: مهمترین موضوع در شرایط خارجی، بیداری های اسلامی در کشورهای منطقه بوده که عزم فراگیر دشمنان قسم خورده، کینه توز و سیلی خورده از انقلاب اسلامی برای مبارزه بی امان و به چالش کشاندن استراتژی های انقلاب و مباحث مهم کشور است.

به گفته وی امروز شرایط با گذشته متفاوت است چون دشمن از استفاده ابزاری از تمام عوامل داخلی و خارج یک لحظه غفلت نکرده و از مراجع و سازمانها بین المللی، تحریم های اقتصادی و جنگ ها در سایر کشورها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی استفاده کی کند.

میانگین مشارکت مردم در انتخابات های گذشته مجلس 74.4 درصد بود

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز برگزاری انتخابات یک آزمایش الهی برای تمام اقشار مختلف کشور است، افزود: در این راستا مسئولان اجرایی رسالت سنگینی برعهده داشته و باید زمینه برای حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند.

وی به میزان مشارکت های مردم در انتخابات دوره های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: میزان میانگین مشارکت مردم استان در طول هشت دوره مجلس 74.4 درصد بوده که میانگین کشوری 60 درصد بوده است.

به گفته وی در انتخابات رئیس جمهوری این رقم در استان 91 درصد و در کشور 86 درصد بوده است.

رشید با تاکید بر اینکه ایران از مردمی ترین و دموکراسی ترین نوع انتخابات در دنیا برخودار است، اظهارداشت: این در حالی است که مدعیان دورغین دموکراسی فقط به حفظ ظواهر اکتفا می کنند.

وی با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی بین دولت و ملت هیچگونه فاصله ای وجود ندارد، تاکید کرد: مردم ایران در انتخابات مختلف اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری آزادی عمل داشته و با حضور آگاهانه پای صندوق های رای حاضر شدند.

رشید برگزاری انتخابات سالم و قانونمند را از مهمترین ارکان و ویژگی های انتخابات در ایران عنوان کرد و بیان داشت: در این زمینه رقابت های نامزدها نیز رقابت برابر و عادلانه باشد.

وی با اینکه هیچ کاندیدایی حق تخریب و تضعیف رغبا و زیر سوال بودن خدمات دولت و نظام را ندارد، تاکید کرد: کاندیداها در فرصت تعیین شده برای تبلیغات تنها به ارائه طرح و برنامه ها و اثبات خود بپردازند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با تاکید بر اینکه اولویت فعالیت های دستگاه های اجرایی باید مقوله انتخابات بوده و همکاری جهت توزیع امکانات و تجهیزات در اختیار باشد، یادآور شد: در این راستا به گونه ای برنامه ریزی شود که امورات روزمره مردم تحت الشعاع انتخابات قرار نگرفته و زندگی بر مردم دشوار نشود.