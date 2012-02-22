جزئیات رشد اقتصادی 6.5 درصدی سال 89 اعلام شد

رشد اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش مرکز آمار ایران آمده است: در سال 1389 نرخ رشد محصول ناخالص داخلی با نفت با قیمت ثابت (نرخ رشد اقتصادی) معادل 6.5 درصد و بدون نفت معادل 7.3 درصد است که نسبت به رقم مشابه سال 1388 وضعیت بهتری دارد. از این نرخ رشد 7/0 توسط بخش کشاورزی (شامل فعالیت‌های زراعت و باغداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم، زنبور عسل، شکار، جنگلداری و ماهیگیری)؛ 1.2 درصد توسط بخش صنعت، 0.6 درصد توسط بخش حمل و نقل و ارتباطات (شامل حمل و نقل زمینی، آبی، هوایی، خدمات پشتیبانی حمل و نقل، پست و مخابرات) و 2.8 توسط مستغلات و کسب و کار و بقیه توسط سایر بخش‌ها تامین شده است.

سهم و رشد زیر بخش‌ها و بخش‌های عمده اقتصادی

سهم بخش کشاورزی در محصول ناخالص داخلی 8.6 درصد، بخش معادن و نفت خام و گاز طبیعی 16.5 درصد، صنعت 13 درصد، ساختمان و تامین آب و برق و گاز 8.3 درصد، عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها 12.9 درصد، حمل و نقل و ارتباطات 7.5 درصد، مستغلات و کسب و کار 13.1 درصد و خالص مالیات بر واردات 1.2 درصد است.

رشد بخش کشاورزی (شامل فعالیت‌های زراعت و باغداری، دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم، زنبور عسل، شکار، جنگلداری و ماهیگیری) 7.1 درصد و زیربخش زراعت و باغداری 8.3 درصد، دامداری و مرغداری 5 درصد است.

رشد بخش صنعت 6 درصد و زیربخش‌های ساخت و سایل نقلیه موتوری، تریلر و تیم تریلر 14 درصد محصولات کانی غیرفلزی (شامل سیمان و ...) 9.6 درصد فلزات اساسی (شامل فولاد و ...) 8.9 درصد است.

رشد بخش حمل و نقل و ارتباطات 6 درصد و زیر بخش حمل و نقل هوایی 12.2 درصد حمل و نقل جاده‌ای 3.5 درصد و پست و مخابرات 14 درصد است.

رشد بخش معدن (شامل استخراج معادن و نفت خام و گاز طبیعی) 1.4- و خدمات 7.5 درصد است.

ضمناً‌ سهم اجزای تقاضای نهایی در محصول ناخالص داخلی عبارتند از: سهم مصرف نهایی خصوصی 49 درصد، سهم مصرف نهایی دولت 11 درصد و سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24 درصد

محصول ناخالص داخلی و محصول ناخالص داخلی سرانه

محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری در سال 1389 برابر 4784845 میلیارد ریال معادل 478484 میلیون دلار است. محصول ناخالص داخلی سرانه 64026 میلیون ریال معادل 6403 دلار و 14615 دلار مبتنی بر PPP(دلار بین‌المللی) است.

جداول تفصیلی سری زمانی آمار حساب های ملی از سال 1370 الی 1389 از طریق زیرسایت حساب‌های ملی قابل دسترسی است.