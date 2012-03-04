مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان باید برای اجرا و تداوم‌بخشی این طرح برنامه‌ریزی مناسبی را انجام دهد، گفت: اگر این طرح به‌صورت مناسب و کارشناسی اجرایی شود به‌طور حتم تأثیرات مطلوبی را بر جامعه می‌گذارد اما در صورت برنامه‌ریزی نکردن دولت برای این طرح، جوانان و افراد متقاضی ازدواج با مشکل‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شوند.

وی با اعلام اینکه دولت باید به مشکل‌های اقتصادی جوانان هم توجه ویژه‌ای کند، افزود: حل مشکلات اقتصادی جوانان، موفقیت این مراکز همسریابی را چند برابر می کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر این که مراکز رسمی همسریابی فرآیند انتخاب همسر و ازواج را تسریع می‌بخشد، اظهار داشت: این مراکز می‌تواند به‌صورت آگاهانه زمینه ازدواج جوانان را فراهم ‌کند.

پزشکیان تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان اگر بنا دارد این مراکز را از طریق اشخاص حقیقی ایجاد کند باید نظارت دقیق و مستمری نسبت به آنها داشته باشد چرا که در غیر این صورت ممکن است معایب آن بیش تر از مزیت هایش شود.

وی با بیان اینکه باید زمینه ازدواج جوانان از سوی دولت تسهیل شود، گفت: باید نقاط مثبت این طرح شناسایی و تاکید مسئولان وزارت ورزش و جوانان بر تقویت آنها باشد.