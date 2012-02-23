نیروگاه خورشیدی 20 کیلوواتی در دانشگاه چمران احداث می شود

محمود جورابیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انرژی خورشید در استان خوزستان با وجود تابش مناسب نور خورشید می تواند بسیار مفید و موثر باشد به همین دلیل ما در دانشگاه شهید چمران اهواز به دنبال استفاده مناسبت از این انرژزی پاک و خدادادی هستیم.

وی در خصوص احداث نیروگاه خورشیدی در دانشگاه شهید چمران گفت: این نیروگاه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور فرهنگ سازی در زمینه گسترش استفاده از انرژیهای نو در جامعه و همچنین ایجاد یک آزمایشگاه تحقیقاتی برای دانشجویان و پژوهشگران ساخته شده است.



رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: این نیروگاه خورشیدی دارای واحدهای کنترل و مونیتورینگ است که میزان برق تولیدی را به صورت آنلاین و لحظه ای گزارش می ‌دهد.



جورابیان با اشاره به اهمیت انرژی الکتریکی اظهار کرد: انرژی الکتریکی از دیرباز نقش زیربنایی در حیات اقتصاد صنعتی و پیشبرد فعالیتهای اجتماعی ایفا کرده و هرگاه انرژی به مقدار و به موقع در دسترس باشد توسعه اقتصادی همه جانبه به همراه خواهد داشت.



وی افزود: بر اساس آمار و اطلاعات موجود تا 40 سال آینده حداقل 60 درصد مصرف انرژی جهان به سمت انرژی الکتریکی می‌رود که بخشی از آن از طریق انرژی های تجدید پذیر تامین خواهد شد.



رئیس کنفرانس اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی با اشاره به ضرورت استفاده از انرژیهای نو در کشور گفت: ظرفیتهای خوبی در ایران در زمینه انرژی خورشیدی وجود دارد و سرمایه گذاری‌ نیز شده و باید برای گسترش استفاده از آن فرهنگ سازی شود.



جورابیان اظهار امیدواری کرد که با برگزاری این کنفرانس و همیاری دانشگاهیان، صنایع و دستگاه های اجرایی شاهد اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی و توسعه انرژیهای نو در کشور باشیم.