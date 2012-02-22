حراست ها کارمندان معتاد را با حفظ حرمت در مسیر درمان قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر شعبانی فرد عصر سه شنبه در ششمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی بر مشارکت همه جانبه دستگاههای اجرایی برای مقابله با معضل اعتیاد تاکید کرد و حراست ها را موظف به شناسایی کارمندان معتاد و هدایت آنان به مسیر درمان با حفظ حرمت ملزم کرد و گفت: مشارکت و همکاری دستگاه های اجرایی زمینه ساز کاهش اعتیاد در سازمان ها است.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان مرکزی با بیان اینکه ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر نیز یک تکلیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است، گفت: پیشگیری، مقابله و درمان اعتیاد نیازمند عزمی عمومی و جدی است که در این رابطه دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی دارند.

وی با بیان اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، بیان داشت: بیشترین توجه دستگاهها باید بر روی جامعه سالم باشد و اقدامات پیشگیرانه موثری را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با اشاره به جنگ نرم و اقدامات هدفمند دشمن در ترویج مواد مخدر گفت: مسؤلان باید با هوشیاری کامل راههای مقابله با این پدیده شوم را شناسایی و اقدامات پیشگیرانه را سر لوحه کار خود قرار دهند.

شعبانی فرد اظهار داشت: حراست‌های استان ضمن شناسایی کارکنان معتاد با حفظ عزت و کرامت انسانی، اخطارهای لازم را برای ترک اعتیاد این دسته از کارکنان طی مهلت قانونی به آنان ابلاغ کنند.



وی خاطر نشان کرد: بنیان رشوه و رشوه خواری در دستگاه ها اعتیاد است.



استاندار تاکید کرد: دستگاه های اجرایی باید همایش آگاه سازی در خصوص آثار مصرف مواد مخدر را در سازمان خود برگزار کنند و اجرای آن به عنوان یک دستورالعمل به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

دستگاه های اجرایی تست اعتیاد از کارکنان به عمل آورند

شعبانی فرد با بیان انجام تست اعتیاد بدون اطلاع قبلی از کارکنان، گفت: دستگاه های اجرایی باید تست مذکور را بدون اطلاع قبلی از کارکنان خود به عمل آورند.



در این جلسه مصوب شد دوره های آموزشی و پیشگیری از اعتیاد با مسئولیت بهزیستی برای تمام کارکنان دولت برگزار شود.



استاندار گفت: آموزش و آشنایی کارکنان و کارگران در محیط های کاری با خطرات ناشی از مواد مخدر نقش تعیین کننده در پیشگیری و درمان بیماران معتاد دارد.