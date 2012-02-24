داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه‌اندازی سایت رسمی همسریابی از سوی وزارت ورزش و جوانان، افزود: راه‌اندازی این طرح هیچ کمکی به مشکلات جوانان نمی‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه وزیر ورزش و جوانان با ارائه طرح‌هایی مانند طرح سایت رسمی همسریابی در وزارتخانه ورزش و جوانان، جایگاه خود را در مجلس از دست می‌دهد، گفت: پیش از این مسائل حوزه جوانان در سازمان ملی جوانان پیگیری می‌شد اما به علت نبود ساختار مناسبی کمتر نظارتی از سوی مجلس روی آنها انجام می‌شد که با ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی تمام اقدام‌های دولت کنترل و نظارت می‌شود.

قنبری تصریح کرد: دولت نباید وارد زمینه‌های خصوصی جوانان در انتخاب همسر شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس با بیان اینکه مشکل‌های پیرامون جوانان در کشور انتخاب همسر نیست، گفت: جوانان مشکلی با انتخاب همسر ندارند و هم‌اکنون نهاد‌های غیررسمی موجود در جامعه نقش خود را ایفا می‌کنند بلکه مهم‌ ترین مانع جوانان نبود اشتغال، قیمت‌های نجومی مسکن و نبود شرایط اقتصادی مناسب است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه چنین طرح ها و ایده هایی را ناشی از وجود بدنه کارشناسی ضعیف در دولت دانست و افزود: وزارت ورزش و جوانان به جای اینکه به فکر عملیاتی کردن طرح‌های غیرکارشناسی و آمار‌های رویاپردازانه همچون ایجاد سالانه ۵/۲ میلیون ازدواج باشد، باید سعی ‌کند طرح‌های غیرکارشناسی خود را برای ازدواج جوانان اجرایی کند.

پیش از این معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان با اعلام اینکه از این پس این وزارتخانه پروانه مراکز مشاوره و تخصصی ازدواج را صادر می‌کند گفته بود: آیین‌نامه ایجاد مراکز رسمی و تخصصی ازدواج را نهایی و برای تصویب به هئیت دولت ارسال کرده‌ایم.