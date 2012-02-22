مردم فارس به لیست اصولگرایان اعتماد دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فروردین صبح چهارشنبه در نشست خبری جبهه متحد اصولگرایان استان فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر کسب رای مردم شیراز در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شیراز افزود: وضعیت انتخابات شهرهای بزرگ در روزهای آخر مشخص می شود به خصوص اینکه حضور گسترده ای را در این دوره شاهد هستیم.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان فارس تاکید کرد: لیست اصولگرایان شیراز از افراد با تجربه و متدین تشکیل شده است.

در ادامه این نشست عضو جبهه اصولگرایان شیراز با اشاره به اینکه جامعه به نیرو های اصولگرا اعتماد دارد یادآور شد: اصولگرایان فارس شناخته شده هستند و خدمات آنها برای مردم مشخص بوده است.

جعفر قادری افزود: اتحاد میان نمایندگان اصولگرا باعث خروج جریان انحرافی از فارس شد.

وی ادامه داد: توصیه ما به لیست رای دادن است و لیست اصولگرایان شیراز تلفیقی از تجربه و جوانان است.

حسین ذولنوار، جعفر قادری، ضرغام صادقی و محمد علی شیخی به عنوان لیست جبهه متحد اصولگرایان شیراز معرفی شدند.