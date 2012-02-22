به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز چهارشنبه سوم اسفندماه، آیت الله سید احمد جعفری، امام جمعه سابق زرند و برادر امام جمعه کرمان، بر اثر بیماری ریوی در بیمارستان شهید بهشتی قم درگذشت.



بر اساس این گزارش، مراسم تشییع این عالم ساعت سه بعد از ظهر امروز، چهارشنبه سوم اسفندماه از مقابل مسجد امام حسن عسگری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) انجام می شود.



همچنین فردا چهارم اسفندماه نیز پیکر این عالم، در شهر زرند بر دوش اهالی این شهر تشییع می شود.



بر پایه این گزارش، سید احمد جعفری متولد 1313 از روحانیان مبارز قبل از انقلاب اسلامی و نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی و بیداری مردم منطقه داشته است.



وی استاد حوزه علمیه و مفسر قرآن و نهج‌البلاغه و مؤسس حوزه علمیه جعفریه و حجت شهرستان زرند بوده است.



وی از نوجوانی نابینا شده و حافظ ادعیه‌های مختلف و جزو شعرای معروف است که مجموع اشعار وی که اکثرا در وصف امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) است در کتابی به نام فرات معرفت به چاپ رسیده است.

