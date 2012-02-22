600 پرونده قاچاق کالا در مازندران تشکیل شد

حسین اصغر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ازرسان این سازمان در کنار بازرسی هایی که روزانه از بنگاههای اقتصادی دارند به صورت هدفمند بیش از هزار و 700 نوبت بازرسی در حوزه کشف کالای قاچاق داشته که منجر به تشکیل بیش از 600 پرونده شده است.

وی، ارزش ریالی پرونده های مکشوفه را بیش از یک میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: عمده کالاهای کشف شده شامل کالاهای دخانی، چای، لامپ کم مصرف، لوازم آرایشی و بهداشتی بوده است.

اصغرزاده از شبانه روزی بودن سامانه دریافت گزارش این سازمان به شماره 124 خبر داد و افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار و... می توانند گزارشات خود را به این شماره اعلام کنند.

مازندران 124 هزار واحد صنفی دارد.