به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات ققنوس در ادامه انتشار مجموعه‌های پژوهشی - تاریخی یک مجموعه 11 جلدی با نام کلی «رهبران جهان باستان» را منتشر کرد.

هر جلد از این کتاب را یک نویسنده نوشته و یک مترجم ایرانی آن را به فارسی برگردانده و رویکرد آن مروری بر زندگی و فتوحات و شکست‌های رهبران بزرگ در جهان باستان از جمله آتیلا، کورش کبیر، اسکندر مقدونی، همورابی، رامسس، صلاح‌الدین ایوبی، خشایارشاه، هانی‌بال، نفر تی تی و... است.

این مجموعه با نام کلی «رهبران جهان باستان» شناخته می‌شود ولی هر جلد آن متناسب با شخصیتی که بدان می‌پردازد نامگذاری شده است.

کتاب‌های این مجموعه در قالبی فشرده و مصور بخشی از تاریخ جهان را به زبانی ساده مرور می‌کند.

هرکدام از این کتاب‌ها بین 100 تا 115 صفحه دارند و حاصل تلاش مترجمانی از قبیل رضا علیزاده، نرگس مساوات، مریم تقدسی، مجتبی پورمحسن و... هستند.