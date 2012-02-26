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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۸

پلیس فعالیت تبلیغاتی کاندیداهای مجلس را رصد می‌کند

پلیس فعالیت تبلیغاتی کاندیداهای مجلس را رصد می‌کند

رئیس پلیس شرق تهران از رصد فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس خبر داد و گفت: قرارگاه ویژه انتخاباتی در پلیس ویژه شرق تهران راه‌اندازی شد.

سرهنگ سیروس فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرارگاه انتخاباتی پلیس در شرق استان تهران راه اندازی شده و روسای پلیس شهرستانها در مورد انتخابات توجیه کامل هستند و برای برگزاری هرچه با شکوهتر انتخابات آمادگی کامل دارند.

وی با اعلام اینکه فعالیت تبلیغاتی نامزدها رصد می شود تاکید کرد: وضعیت تحت کنترل کامل است و تبلیغات نامزدها و فعالیتهای انتخاباتی آنها لحظه به لحظه رصد می شود. اگر نامزدی خارج از چارچوب اقدام به فعالیت کند پلیس به او تذکر می دهد یا برخورد قانونی می کند.

رئیس پلیس شرق تهران با اعلام اینکه تاکنون هیچ مشکل انتخاباتی گزارش نشده است، تصریح کرد: با همکاری نامزدها و مسئولان استانی هیچ مشکلی به وجود نیامده است. هر فردی در انتخابات برنده شود برای ما قابل احترام است.

کد مطلب 1540879

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