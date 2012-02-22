نامزد های انتخاباتی تلاش کنند که وامدار کسی نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین روحی یزدی پیش از ظهر چهارشنبه و در جلسه هماهنگی مسئولان انتخابات با کاندیدای تائید صلاحیت شده پیرامون امور تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی آنها گفت: کاندیدا باید به گونه ای عمل کنند که وامدار و زیر دین هیچ شخص یا گروهی نبوده و مستقل عمل کنند.

وی افزود: هم در دوران تبلیغات و هم در پایان برگزاری انتخابات، با هرنتیجه ای که حاصل شود، عزت دنیا و آخرت برای کسی است که مستقل عمل کرده و تحت لوای هیچ گروهی رفتار نکرده است.

وی گفت: اگر بخواهیم شیرینی انتخابات به کام کسی تلخ نشود باید در چهارچوب قانون عمل کنیم و این امر برای همه دست اندرکاران و ذیربطان امر انتخابات ضرورت دارد نه تنها کاندیدا و هواداران آنها بلکه مردم و مسئولان مجری امر انتخابات نیز باید قانون مدار عمل کنند.

وی تصریح کرد: کاندیدا در امور تبلیغاتی خود تنها در جهت اثبات خود اقدام کنند و از نفی و تخریب دیگران خودداری کنند زیرا مردم خود آگاه بوده و از شعور سیاسی بالائی برخوردار هستند و توانائی تشخیص خوب از بد و درست از غلط را دارند.

وی انتخابات استان البرز را از اولین گامهای مراحل انتخاباتی شیشه ای و شفاف اعلام کرد و گفت: در تمامی مراحل انتخابات، نمایندگانی از خود مردم ناظر امور بوده اند و این نظارت تا آخرین مراحل انتخابات ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در کرج 746 شعبه اخذ رای دایر خواهد بود و بنابر قانون 376 نفر می توانند به عنوان ناظر و نماینده هر کاندید در شعب اخذ رای حضور داشته باشند که باید قبلا نام آنها اعلام و مراتب امر طی شود.

حجت الاسلام روحی یزدی، حضور گسترده مردم در انتخابات پیش رو را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: مردم با حضور در پای صندوق های رای بر اعتبار و ارزش خود می افزایند.



وی تاکید کرد: عملکرد مسئولان و تلاش آنها برای برگزاری هرچه سالم تر انتخابات تاثیر بسزائی در میزان مشارکت مردم خواهد داشت.