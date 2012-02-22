افتتاح اولین نیروگاه بدون سوخت در شمال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مهذب ترابی امروز در اولین همایش دانش آموختگان مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی با بیان اینکه برای ارتقای بهره وری در مصرف انرژی و صرفه جویی ارتقای بهینه سازی مصرف یخچالها و یخچال فریزرها در سال آینده اجرا می شود، گفت: رتبه مصرف انرژی یخچالها و فریزرهای خانگی در حال حاضر مناسب نیست و امیدواریم از ابتدای سال آینده شاهد تولید یخچال و فریزر با رتبه کمتر از قبل و در سطح Aو Bباشیم.

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران اظهار داشت: برای اولین بار در کشور کولر آبی با رتبه Aو Bدر کشور ساخته شد و پیش بینی می شود از ابتدای سال 92 کولر کمتر از رتبه های یاد شده در کشور نداشته باشیم.

مهذب ترابی با اعلام اینکه تغییر ساختار روشنایی کشور از برنامه های جدی وزارت نیرو است، اعلام کرد: هم اکنون 20 درصد انرژی تولید شده در کشور در بخش روشنایی مصرف می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه برای اولین بار یک نیروگاه بدون سوخت در شمال کشور افتتاح می شود، از تولید لامپهای T5و T8با نگاه بهینه سازی مصرف انرژی در کشور خبر داد و گفت: این نیروگاه در هفته آینده با حضور مقامات ارشد کشور افتتاح می شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 60 درصد از انرژی موجود در کشور توسط الکتروموتورها مصرف می شود، از مصرف بالای انرژی در این بخش خبر داد و بیان داشت: اولین کارخانه تولید الکتروپمپ کولر با راندمان بسیار بالا در کشور ایجاد خواهد شد.

مهذب ترابی خاطرنشان کرد: برآورد می شود از این طریق بتوانیم 3.5 تا 4 میلیون الکتروموتور در کشور را تعویض کنیم و این کارخانه از طریق تولید الکتروپمپ های کولر با توان کمتر از 20 وات در شهرکرد به زودی بهره برداری می شود.