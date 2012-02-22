برای ترخیص واگنها امیدمان به برداشت از صندوق ذخیره ارزی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در حاشیه نشست بررسی آخرین وضعیت شرکت‌های قطارشهری که پیش از ظهر امروز چهارشنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: پرداخت یارانه‌های بلیت مترو و اتوبوس مشکلات شهرداری را کاهش داده و سبب خدمات رسانی بهتر در این ایام می‌شود.

وی با اشاره به افزایش سرویس دهی شرکت مترو در ماه پایانی سال گفت: تهران ایام نوروز آرام و خلوت است و در اسفندماه وضعیت شهر بحرانی می‌‌شود به همین دلیل خطوط مترو تا ساعت یک نیمه شب خدمات رسانی می‌کنند.

چمران با اشاره به مشکلات شهرداری تهران در خصوص ترخیص واگن‌ها گفت: در صورتی که این قطعات از گمرک بندرعباس ترخیص و به تهران بیایند ظرف دو ماه مونتاژ خواهد شد و در افزایش ظرفیت متروی تهران نقش بسیاری خواهد داشت. ما برای ترخیص واگن‌ها چشم به یک میلیارد دلار ذخیره صندوق ارزی دوخته‌ایم زیرا 151 میلیارد تومان کمک به توسعه عمرانی مترو تنها می‌تواند در همان بخش هزینه شود و ما در حوزه عمرانی بودجه نیز کم داریم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: اگر فاینانس خط 4 که همه تلاش خود را برای حل مشکل آن در چند روز آینده انجام داده‌ایم به این خط نرسد فعالیت‌های عمرانی می‌خوابد.

چمران با اشاره به اینکه برای خروج قطعات از گمرک 80 میلیارد تومان اعتبار لازم داریم گفت: چنین اعتباری در شهرداری وجود ندارد بنابراین امیدواریم با همکاری بانک‌ها امکان برداشت از صندوق ذخیره ارزی فراهم شود هرچند بانک های کشور به خاطر مسایل پیش آمده دست محتاطانه‌تر کار می‌کنند.

وی ادامه داد:‌ امیدواریم این مشکلات با جلسه‌ای با وزیر دارایی و مدیران عامل بانک ها برگزار می‌کنیم حل شود.

در ادامه حمیدرضا ارشادمنش معاون عمرانی وزیر کشور نیز با بیان اینکه تا کنون 63 درصد از اعتبارات عمرانی متروی سراسر کشور پرداخت شده است،‌ گفت:‌ امیدواریم به زودی تا 75 درصد سهم دولت در این بخش پرداخت شود.

وی ادامه داد: با رایزنی‌های انجام شده فرصت استفاده صندوق توسعه ملی و استفاده از فاینانس منابع خارجی نیز فراهم شده و در مرحله اول خط 4 متروی تهران 960 میلیون دلار طی روزهای آینده دریافت خواهد کرد که نیمی از پرداخت این فاینانس توسط دولت تضمین شده است.

ارشادمنش اظهار امیدواری کرد: به زودی فاینانس باقی خطوط متروی کلانشهرها و خط 3، 6 و 7 متروی تهران نیز حل شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت به ترخیص‌ واگن‌ها از گمرک بندرعباس کمک نمی‌کند، گفت: این موضوع هیچ ارتباطی به تعهد دولت در خصوص توسعه عمرانی مترو ندارد. ما اعتبارات سالیانه عمرانی مترو را پرداخت کرده‌ایم و مدیریت شهری باید در این بخش اولویت‌های خودش را مشخص کند و دولت تعهدی در این رابطه ندارد.