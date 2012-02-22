وقوع 215 حادثه در آذربایجان غربی/ اجرای 61 مانور امداد و نجات

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی زینال پور فتاحی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی این مدت 6 زلزله، 41 سیل، 108 آتش سوزی و 60 مورد سایر حوادث در 19 شهر و 173روستای آذربایجان غربی رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه در اثر وقوع این حوادث 37 نفر جان خود را از دست دادند، 125 نفر مجروح و 886 خانوار بر اثر سوانح روی داده آسیب دیدند، اظهار داشت: در این راستا تعداد حوادق بوقوع پیوسته نسبت به مدت مشابه سال گذشته 59 مورد کمتر بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از راه اندازی 54 پایگاه داوطلبی در مساجد استان خبر داد و گفت: راه اندازی پایگاههای داوطلبی با هدف جذب داوطلبان و ارائه خدمات داوطلبی توسط افراد خیر اجرایی شده است.

زینال پور در خصوص سایر اقدامات حوزه داوطلبان و مشارکتهای مردمی، عنوان کرد: طی این مدت با اجرای 9 طرح مختلف در مناطق محروم استان به ارزش 100 میلیون ریال خدمات داوطلبی ارائه شده است.

وی اجرای طرح همای رحمت، فرشتگان رحمت، کمک به مردم سومالی و توزیع رایگان اقلام امدادی و دارویی بین خانواده های آسیب دیده از سوانح را از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در بخش داوطلبان و مشارکتهای مردمی دانست.

زینال پور افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 61 مانور امداد و نجات در شهرهای مختلف آذربایجان غربی برگزار شده که مانور تخلیه اضطراری ادارات، نخستین مانور تخصصی تیمهای بانوان و مانور بزرگ آمادگی در برابر سوانح مهمترین آنها بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از آموزش 62 هزار و 675 نفر در بخش همگانی و تخصصی خبر داد و افزود: از این تعداد بیش از 53 هزار و 200 نفر در بخش آموزشهای همگانی و مابقی در حوزه آموزشهای تخصصی تحت پوشش قرار گرفت.

زینال پور با اشاره به سهم عمده طرح جاهد در آموزشهای ارائه شده، اظهار داشت: از مجموع آموزش دیدگان این جمعیت در سال جاری 16 هزار نفر دانش آموزان دبیرستانی را شامل شده که در قالب طرح جهاد آموزش همگانی دانش آموزان، آموزشهای هشت ساعته مدون را سپری کرده اند.

وی با بیان اینکه طی این مدت 950 نفر با هدف تربیت نیروهای متخصص تحت پوشش آموزشهای کوهستان، امداد و نجات جاده، سیلاب، آوار، حمایت روانی و اسکان اضطراری و بازآموزی قرار گرفتند، ادامه داد: امسال پنج پایگاه امداد و نجات جاده ای در استان افتتاح شده است.