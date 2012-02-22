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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

نمایشگاه مشاغل در مدرسه 22 بهمن اردکان افتتاح شد

نمایشگاه مشاغل در مدرسه 22 بهمن اردکان افتتاح شد

اردکان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه مشاغل بومی، فنی و صنعتی در مدرسه 22 بهمن اردکان افتتاح شد.

مسئول برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان و با معرفی بیش از 100عنوان شغل در سالن نمازخانه مدرسه 22 بهمن گشایش یافت.

محمد موسوی هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی مشاغل بومی و مشاغلی که در مراکز فنی و حرفه ای و کاردانش شهرستان آموزش داده می شود، عنوان کرد.

وی افزود: در این نمایشگاه مشاغلی نظیر روغن کنجدگیری، حلواارده سازی، پسته شکنی، قالی بافی، نقشه کشی ساختمان، طراحی دوخت، گرافیک، عکاسی، نقاشی،حسابداری، مکانیک، نجاری، نانوایی، ریسندگی، تابلوفرش و تابلوسازی در معرض دید دانش آموزان و عموم قرار گرفته است.

مسئول برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: نمایشگاه مشاغل اردکان با همکاری آموزشگاه های مقطع متوسطه و همکاران مشاور برپا شده است.

موسوی با بیان اینکه این نمایشگاه تا هشتم اسفند دایر است، عنوان کرد: دانش آموزان مدارس شهرستان از مشاغل ارائه شده در این نمایشگاه بازدید می کنند.

وی ادامه داد: بازدید برای عموم آزاد است و همشهریان اردکانی نیز می توانند از نمایشگاه بازدید کنند.

کد مطلب 1540895

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