1900 پروژه در ستاد عمران روستایی در زنجان مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر چهارشنبه در همایش فرمانداران، همیاران و دهیاران و شورهای اسلامی شهر و روستا، مدیریت مدیران دستگاههای اجرایی را در استان بسیار خوب عنوان کرد و افزود :مدیران در هر دو عرصه شهر و روستا عملکرد خوبی را داشتند .

وی دامه داد: شهر تنوع و ویژگی خاص خود را دارد و روستا هم با توجه به سادگی که دارد و قطب تولید است لذا شهر یا روستا قانونگذاری خاص خود را دارد و باید با توجه به ویژگی های هر کدام باید برنامه ریزی در دستور کار قرار گیرد.

معاون عمرانی استانداری زنجان تاکید کرد: در راستای توسعه شهر و روستا در همه حوزه ها باید از تمام فرصتها و ظرفیتها به نحو احسن استفاده شود.

کریمی افزود: مردم ولی نعمت دولت هستند و لذا حق مردم است که از امکانات استفاده کنند لذا در این راستا باید دهیاران، شهرداران، فرمانداران و مدیران از پتانسیلها به خوبی استفاده کنند و خدمات خوبی را به مردم ارائه دهند.

وی تاکید کرد: در عرصه دهیاری در استان در سالهای اخیر تحول بزرگی ایجاد شده است و خدماتی که ارائه می دهند بهتر از دولتهای قبل بوده است و دهیاری هم با عنایت دولت به این عرصه خدمات خوبی را به مردم ارائه می دهند.

معاون عمرانی استانداری زنجان افزود: در استان ستاد مهاجرت معکوس و عمران روستایی که یک ستاد جامع است تشکیل شده و در این ستاد مباحث کارشناسی و فرآیند تصمیم سازی برای روستاها بحث می شود.

کریمی در ادامه گفت: در راستای اجرایی شدن این پروژه ها انقلاب بزرگ و جهش بزرگ و منسجم در روستاها به وجود خواهد آمد.

وی با اشاره به برگزاری نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در راستای برگزاری درست و سالم انتخابات باید دهیاران، فرمانداران و شوراهای روستا و شهر از کلیه ظرفیتها و امکانات برای برگزاری انتخابات استفاده کنند.