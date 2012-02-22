911 طرح اشتغالزایی در کهگیلویه و بویراحمد تسهیلات بانکی در یافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی ظهر چهار شنبه در نشست بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خود اشتغالی کمیته امداد اظهارداشت: از این تعداد493 طرح‌ خوداشتغالی با اعتبار 34 میلیارد و 321 میلیون ریال و 418 طرح مشاغل خانگی با اعتبار 12 میلیارد و 540 میلیون ریال بوده است.

فرهادی افزود: تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان در سرفصل خوداشتغالی و مشاغل خانگی در رشته‌های کشاورزی، دامداری، صنفی و صنعتی، صنایع دستی و سایر مشاغل پرداخت شده است.

وی بیان داشت: سخت‌گیری برخی بانکها و اصرار بر گرفتن دو ضامن برای متقاضیان و کسر سهم آورده معرفی‌شدگان از مبلغ وام از جمله مشکلات و موانع کنونی پرداخت این تسهیلات است که امید است بانکها با توجه به آیین‌نامه، پرداخت وام را با یک ضامن انجام دهند و مبلغ کارمزد وام را روی اقساط محاسبه کنند.

در این نشست همچنین استاندارکهکیلویه وبویراحمد گفت: روند پرداخت تسهیلات به مددجویان باید سرعت گیرد.

نیکزاد افزود: هنوز در سرجمع پرداختی‌ها به نقطه مطلوب نرسیدیم ولی در یک ماه گذشته این پرداختی‌ها رشد خوبی داشته است .

وی بیان داشت: بر اساس آیین‌نامه، بانکها موظف هستند وام متقاضیان را با یک ضامن معتبر پرداخت کنند.

استاندار افزود: از مدیران بانکها می‌خواهیم که این موضوع را مد نظر قرار دهند تا پرداخت تسهیلات به افراد معرفی شده از سوی کمیته امداد به سهولت انجام گیرد.