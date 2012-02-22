به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفار هرندی، شامگاه سه شنبه طی سخنانی در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه قم در تالار اندیشه این دانشگاه در سخانی اظهار داشت: امروز نظام اسلامی بعد از 33 سال و با پیشرفت‌های گوناگون علمی و حمایت‌های مردم به الگو برای دیگران تبدیل و از دید کشورهای غربی و آمریکا مهارنشدنی است.



وی تأکید کرد: به همین دلیل برای برخورد با ایران راهبرد ایجاد منازعه و درگیری و اختلاف و آشوب را دنبال می‌کنند تا کشور را زمین بزنند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم بیان داشت: تحریم یکی دیگر از راهبردهای آمریکا و غرب علیه ایران است تا اراده جمعی را سست و متزلزل کنند.



وی ایجاد اختلاف میان جریانات سیاسی و مسئولان و مردم با مسئولان همچنین مردم با مردم را از دیگر راهبردهای دشمنان توصیف و اضافه کرد: آنچه در فتنه 88 رخ داد استفاده از دموکراسی بر علیه آن بود و می خواستند میان مردم با مردم و مردم با نظام فاصله ایجاد کنند و به اهدافشان برسند.



نظام اسلامی با حمایت های مردمی استوار می ماند



مشاور فرمانده سپاه با بیان اینکه نظام اسلامی امروز در دل مستضعفان و مردم ایران جا دارد اضافه کرد: مردم با همه وجود از نظام خود حمایت می کنند و تا این حمایت‌ها هست نظام منحرف نمی‌شود و ترس دشمن هم از این ناحیه است.



وی با اشاره به جنگهای 33 روزه و 22 روزه ادامه داد: آمریکا قبل از کشور ما لبنان را تست کرد و تلاش کرد با ایجاد درگیریهای حزبی مانند تقابل گروهای لبنانی 14 مارس با حزب الله و 8 مارس کودتا و انقلاب رنگی کند اما نه تنها موفق نشد بلکه حوادث تلخی برای آنان ایجاد شد.



صفار هرندی دیگر راهبرد دشمن را راهبرد نظامی توصیف و با اشاره به تهدیدهای آمریکا مبنی بر گزینه نظامی تصریح کرد: اگر آنان بتوانند عملیات نظامی بکنند، انجام می‌دهند اما بیشتر از تهدید به جنگ استفاده می‌کنند تا با عملیات روانی کشور را متوقف کنند.



مشاور فرمانده سپاه با بیان اینکه راهبرد دشمن کاهش مشارکت مردم و تحریم انتخابات است بیان داشت: تلاش دشمنان این است که مردم در کمترین میزان پای صندوق‌ها بیایند اگرچه علائم و شواهد بیانگر حضور پرشور و فعال مردم است.