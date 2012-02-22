پیوند کامل عضو برای اولین بار در اردبیل/امیدواری به جراحیهای دشوارتر

به گزارش خبرنگار مهر، در این عمل طولانی زن 30 ساله که در هنگام کار با دستگاه "علف بر" انگشت شست خود را به طور کامل قطع کرده بود، تحت عمل جراحی پیوند قرار گرفت.

با مراقبت ویژه از عضو قطع شده پس از انتقال سریع بیمار به بیمارستان، این زن تحت عمل جراحی قرار گرفته و پیوند عضو قطع شده با موفقیت انجام می شود.

این بیمار که ساکن یکی از روستاهای مهاباد است در یک دامداری در اردبیل مشغول به کار بوده که در حین کار تیغه دستگاه "علف بر" انگشت شست وی را به طور کامل قطع می کند.

پزشک معالج بیمار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین دلیل انجام موفقیت آمیز این عمل حفظ عضو قطع شده از مرگ و انتقال به موقع به بیمارستان بوده است.

یوسف شفایی خانقاهی با بیان اینکه عمل پیوند عضو یکی از حساسترین عملهای جراحی میکروسکوپی است، تصریح کرد: با انجام این عمل در اردبیل شهروندان و جامعه پزشکی استان به افتخلر دیگری دست یافت و بی شک می توان به تکرار آن ایمان داشت.

36 ساعت زمان طلایی برای نگهداری عضو قطع شده

متخصص جراحی پلاستیک اردبیل با تاکید بر رعایت توصیه های پزشکی در نگهداری از عضو مجروح افزود: اگر عضو قطع شده در شرایط مناسب از جمله محیط سرد نگهداری شود برای موفقیت آمیز بودن پیوند آن 30 الی 36 ساعت زمان می توان در نظر گرفت اما در دمای بالا باید در کمتر از 15 ساعت عمل پیوند صورت گیرد.

وی در خصوص نحوه طولانی تر کردن زمان طلایی یادآور شد: در صورتی که عضو قطع شده پس از شست و شوی سطحی با پارچه تمیز پوشانده شده و پس از نایلون پیچی در داخل کیسه یخ قرار داده شود ممکن است این زمان افزایش اندکی نیز داشته باشد.

شفایی با اشاره به رضایت بخش بودن این عمل تاکید کرد: باید توجه داشت در پیوندهای انگشتان دست، هر انگشتی با هر وضعیت جراحت قابل پیوند نیست و در صورت قطع چند انگشت در مورد پیوند آنها نیاز به تصمیم گیریهای تخصصی تری است.

اردبیل می تواند به قطب عمل پیوند تبدیل شود

رئیس بیمارستان فاطمی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت جراحی انجام شده گفت: با انجام این عمل جای امیدواری برای تکرار آن و حتی پذیرش بیماران سایر استانها ممکن شده و حتی امیدواریم در آینده نزدیک شاهد عملهای جراحی سخت تر و پیچیده تر در استان باشیم.

اخوان اکبری تصریح کرد: با توجه به اینکه بیمارستان فاطمی به بیمارستان بیماران تصادفی شناخته شده است، پیوند کامل عضو می تواند توانمندیهای بیشتری برای حوزه درمان آن ایجاد کند.

وی با بیان اینکه عمل پیوند انگشت تاکنون در استانهای زنجان و آذربایجان شرقی صورت گرفته بود، عنوان کرد: پیش از این بیماران اردبیلی نیز به تبریز و تهران منتقل می شدند اما تجربه این عمل باعث شد بتوان به قابلیتهای درمان استان امیدوار بود.

تضمین موفقیت در عمل پیوند 100 درصد نیست

اخوان اکبری با بیان اینکه عمل پیوند حساسیتهای ویژه ای را دارد، گفت:در هیچ کجای دنیا برای موفقیت آمیز بودن عمل پیوند تضمینی به بیمار نمی دهند، اما در صورتی که نکات پزشکی رعایت شود و بیمار همکاری لازم را انجام دهد می توان از بروز مشکلات جلوگیری کرد، با این حال قول 100 در صد برای نتیجه بخش بودن پیوند نمی توان قائل شد.

وی با یادآوری این موضوع که سالانه حدود 30 نفر از اتباع خارجی نیز در این بیمارستان درمان می شوند، متذکر شد: با انجام این عمل جراحی می توان به تبدیل شدن این استان به قطب پزشکی منطقه بویژه در پیوند عضو امیدوار بود.

با این حال باید اذعان داشت که به دلایل مختلف از جمله کمبود امکانات، مسایل مالی، فرهنگی و اجتماعی و... جامعه پزشکی استان بویژه در حوزه پزشکان متخصص با مهاجرت گسترده ای روبرو بوده و همین امر اعتماد شهروندان را به حوزه بخش درمان کمرنگ کرده است.

بنابراین تبدیل شدن اردبیل به قطب پزشکی در مدت زمان اندکی بسیار آرمانی بوده و تحقق این مهم نیازمند سرمایه گذاری، رفع مشکلات موجود در این حوزه، بررسی مسایل فرهنگی و بازنگری و کارشناسی در بخشهای حرفه ای است.

خودداری بیمه از پرداخت هزینه درمان حوادث کار

اخوان اکبری همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر تامین هزینه های درمان و بستری بیمار با توجه به افزایش طول درمان و بستری افزود: این حادثه در حین کار برای بیمار اتفاق افتاده اما با این حال بیمه هزینه درمان در حوادث کار و نزاع را پرداخت نمی کند.

وی با بیان اینکه باید بیمار یا کارفرمای وی هزینه درمان را پرداخت کنند، یادآور شد: در صورت پرداخت بیمه حدود 90 درصد هزینه از طریق بیمه و فقط 10 درصد توسط بیمار پرداخت می شود.

این درحالی است که بسیاری از شهروندان معتقدند در بسیاری از مواقع سهم عمده هزینه درمان را خود پرداخت می کنند و یا در درمان بیماریهای خاص بیمه هیچ تعهدی در پرداخت هزینه ها قبول نمی کند.