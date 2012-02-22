طرح آموزشی حقوق شهروندی برای مدیران ارشد خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین برومند ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان با بیان این مطلب گفت: این طرح ضمن خدمت، با حضور اساتید مجرب وزارت کشور، 17 اسفند سال جاری در خراسان شمالی اجرا می شود.

وی افزود: ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در زمینه آشنایی مردم با حقوق شهروندی در حوزه های مختلف فعالیت می کند.

دبیر ستاد صیانت استان ادامه داد: این ستاد متشکل از سه کارگروه حقوق شهروندی، عفاف و حجاب و امنیت اجتماعی است که در حال حاضر کارگروه های حقوق شهروندی و عفاف و حجاب عملیاتی شده اند و کارگروه امنیت اجتماعی نیز بزودی با هماهنگی مسئولان ذی ربط، کار خود را آغاز خواهد کرد.

برومند با اشاره به ظرفیت بسیار خوب جامعه دانش آموزی و دانشگاهی خراسان شمالی، بر ضرورت فعالیت ستاد صیانت در مراکز آموزشی استان تاکید کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز در این جلسه با بیان اینکه بخشی از ظرفیت آموزشی حقوق شهروندی به عهده آموزش و پرورش است گفت: آموزش حقوق شهروندی سبب ارتقاء دانش عمومی مردم نسبت به شاخص های حقوق شهروندی در جامعه می شود.

محمد وحیدی افزود: طرح صیانت از حقوق شهروندی در سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی با شرکت 2500 نفر از دانش آموزان در قالب 100 کلاس در سطح استان برگزار شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا تعداد 74 نفر از همکاران فرهنگی دارای مدارک مرتبط با این حوزه، به عنوان مدرس دوره های آموزشی انتخاب و آموزش های لازم را طی نموده اند.

وحیدی همراهی و همگامی سایر دستگاه های اجرایی استان، در جهت بسط دوره های آموزشی حقوق شهروندی را سبب افزایش اثربخشی این طرح عنوان کرد و افزود: تمکین افراد جامعه نسبت به قانون و کاهش مشکلات و معضلات اجتماعی در گرو آشنایی افراد با مصادیق حقوق شهروندی است.