میترا صادقی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بعد از چاپ 5 مجموعه داستان و چند کتاب دیگر در زمینه ادبیات کودک و نوجوان، در حال به پایان رساندن اولین رمانم با نام «کنار قفل بسته» هستم که به مرحله بازنویسی نهایی رسیده است.

وی افزود: این رمان داستان یک خانواده ثروتمند و قدرتمند است که به اصطلاح دورانشان به سر آمده و دیگر قدرت گذشته‌ها را ندارند. داستان رمان با پیدا شدن یک جسد در خانه این خانواده آغاز می‌شود و راوی وقایع یک زن 50 ساله است که با شروع داستان، به گذشته‌ها بازمی‌گردد.

این نویسنده ادامه داد: داستان در 70 تا 100 سال گذشته جریان دارد و به دلیل پیدا شدن جسد و حوادثی که به دنبال آن پیش می‌آید، می‌توان به گونه‌ای آن را در گروه داستان‌های جنایی قرار داد. چند سال است که مشغول نگارش این رمان هستم اما با توجه به این که نوشتن برخی از مجموعه‌ داستان‌هایم پیش‌ آمد، نگارش این رمان به تعویق افتاد.

صادقی گفت: می‌توان گفت که 80 درصد کار نگارش این رمان انجام شده و در حال حاضر، آخرین مراحل بازنویسی آن را می‌گذرانم و هنوز هم انتخابی برای ناشر آن ندارم.