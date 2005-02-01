گاز پروم براي صادرات گاز با اسرائيل همكاري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اسرائيلي هاآرتص، گفته شده است گاز پروم طرحي دارد تا بر اساس آن سالانه چهار ميليارد متر مكعب گاز از طريق لوله دريائي تركيه به اسرائيل بفروشد.

همچنين كمپاني در صدد است تا با تبديل مقدارزيادي گاز به مايع، در اسرائيل، آن را به عنوان گاز طبيعي مايع در كانتينرهاي يخچالي و سرد به آمريكا صادر كند.

اين كمپاني اعلام كرده است اين شيوه را به خاطراينكه انتقال گاز از طريق خط لوله بسيار گران تمام مي شود در راستاي كاهش دادن هزينه ها پذيرفته است.

گرچه مشخص نيست كه شركت گاز پروم چه مقدار گاز به آمريكا صادر خواهد كرد ليكن منابع مربوطه تخمين مي زنند مقدار صادرات گاز از اين طريق ممكن است ساليانه به 12 ميليارد مترمكعب برسد.