به گزارش خبرنگار مهر، "کین ایچی کومانو" امروز چهارشنبه در اولین همایش دانش آموختگان مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی با بیان اینکه 20 روز دیگر سالگرد حادثه زلزله سال گذشته کشور ژاپن است، گفت: تاکنون اقدامات مناسبی برای بازسازی صنایع آسیب دیده در ژاپن انجام شده اما کارهای بسیار زیادی نیز باقی مانده است.

سفیر ژاپن در تهران با بیان اینکه نیروگاه هسته ای فوکوشیما در سال گذشته در اثر زلزله آسیب فراوانی دید و از این طریق موقعیت بسیار مشکلی برای ژاپن به وجود آمد اظهار داشت: با این حال مصرف برق در تابستان بین ساعتهای 12 ظهر تا 4 عصر ژاپن عدد بالایی است.

کومانو با اعلام اینکه دولت ژاپن 15 درصد مصرف انرژی در صنایع را به دلیل وقوع زلزله و پایین آمدن راندمان تولید کاهش داد، گفت: البته این اقدام اجباری با همکاری خوب صنایع در ژاپن انجام شد.

وی از خروج 50 نیروگاه هسته ای ژاپن از مدار تولید خبر داد و گفت: به دلیل مسائل به وجود آمده در حادثه زلزله سال گذشته هم اکنون فقط 4 نیروگاه در حال فعالیت است که البته با این مشکل نیز مردم همکاری بسیار خوبی را داشته اند و نسبت به کاهش مصرف برق غیرضروری همکاری بسیار مناسبی با دولت ژاپن دارند.

سفیر ژاپن در تهران با بیان اینکه در تاریخ تجارت خارجی ژاپن از 40 سال گذشته فقط سال قبل تراز تجاری ما منفی شد، گفت: قیمت گاز طبیعی هم اکنون در ژاپن بسیار بالا است ولی با این حال برای مصرف نیروگاه های هسته ای وارد گاز طبیعی افزایش دارد.

کومانو با بیان اینکه اقدامات کاهش مصرف در بین مردم ژاپن به دلیل بروز سانحه سال گذشته را می توان به تلاش مردم ایران در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای بهینه سازی مصرف انرژی شباهت داد، بنابراین همکاری صنعت و کارخانجات ایران می تواند در این زمینه بسیار موثر واقع شود.

همچنین در ادامه این همایش حمید چیت چیان مشاور وزیر نیرو نیز با تشریح برنامه های استراتژیک ارتقای بهره وری در مصرف آب و برق اظهارداشت: با منطقی تر شدن قیمت انرژی مدیریت مصرف آن در صنایع جدی تر می شود.

مشاور وزیر نیرو خاطرنشان کرد: میزان انرژی مصرف شده در سال 88 معادل 1126 میلیون بشکه نفت خام بوده که به صورت متوسط مصرف انرژی در ایران 2 برابر جهان است اما در مقایسه با ژاپن نیز 7 تا 8 برابر نیز بالغ شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به اینکه 2 برابر بودن مصرف انرژی در ایران معادل مصرف بیش از 55 میلیون بشکه نفت خام است، گفت: ارزش این میزان مقدار مصرف در سال 5.5 میلیارد دلار است که با یک اقدام 10 ساله صرفه جویی در این بخش می توان 55 میلیارد دلار صرفه جویی در کشور ایجاد کرد که البته این موارد فقط مربوط به بخش صنعت است.

چیت چیان با اعلام اینکه وزارت نیرو از 3 سال گذشته تاکنون مطالعه ای را بر روی نحوه اجرای اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور در حوزه آب و برق آغاز کرده است، اظهارداشت: 17 راهبرد در این زمینه تدوین شد که یکی از مهمترین موارد آن اجرای استراتژی های خصوصی سازی در بخش برق و توسعه کاربرد انرژِ های تجدید پذیر است.

وی این مطلب را نیز افزود که یکی دیگر از راهبردهای 17 گانه مربوط به موضوع ارتقای بهره وری است، همچنین کاهش تلفات در شبکه های برق برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز در افق 1404 نیز جزو دیگر استراتژیهای مهم وزارت نیرو برای تحقق سند چشم انداز در حوزه آب و برق است.