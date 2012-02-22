آخرین اخبار تائید صلاحیت ها در استان البرز

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین اخبار پیرامون تائید صلاحیت ها گفت: در استان البرز در مجموع 117 نفر ثبت نام کرده بودند که هشت نفر در مرحله اول انصراف داده و از مجموع باقی مانده شورای نگهبان 78 نفر را تائید صلاحیت و 30 نفر را رد صلاحیت نهائی کرد.

وی افزود: یک نفر نیز تغییر حوزه داده است.

وی در خصوص تفکیک جنسی و تحصیلی کاندیدای تائید صلاحیت شده گفت: از مجموع 78 نفر تائید صلاحیت شده، 87.18 درصد مرد و 12.83 درصد زن بوده اند، همچنین 7.7 درصد با مدرک لیسانس، 75.6 درصد با مدرک فوق لیسانس و 16.7 درصد با مدرک دکترا تائید صلاحیت شده اند.

وی تعداد کاندیدای تائید صلاحیت شده به تفکیک حوزه ها را 62 نفر برای حوزه انتخابیه کرج و 16 نفر برای حوزه انتخابیه ساوجبلاغ و نظرآباد اعلام کرد.

وی افزود: بنابراین در کرج برای هرکرسی 31 نفر داوطلب و در حوزه ساوجبلاغ برای یک کرسی 16 نفر به رقابت خواهند پرداخت.

وی تصریح کرد: زمان قانونی تبلیغات کاندیدا از ساعات آغازین صبح روز پنج شنبه چهارم اسفندماه آغاز و تا 8 صبح یازدهم ادامه خواهد داشت.

وی گفت: کاندیدا در چگونگی تبلیغات و فعالیت های تبلیغاتی خود مطیع قانون باشند زیرا در صورت تخلف تائید صلاحیت آنها مجدد بررسی شده و در اعطای اعتبارنامه به آنها نیز تاثیر خواهد داشت.