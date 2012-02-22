غلامرضا یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتاب ارائه شده به مخاطب باید در دسترس وی قرار گیرد و متقاضی دریافت کتاب قادر به انتخاب از میان کتاب‌ها باشد زیرا تأثیر مشاهده کتاب با چشم در انتخاب صحیح آن بسیار موثرتر از انتخاب آن با رایانه است.

وی افزود: کتابخانه‌های وابسته به ارشاد قفسه‌باز هستند زیرا تنها اصل مهم برای ما کتاب خواندن مخاطب و فرهنگ‌سازی بیشتر بوده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان با ابراز امیدواری درباره پیوستن کتابخانه‌های شهرداری به زنجیره کتابخانه‌های عمومی، تاکید کرد: مطابق قانون کتابخانه‌های شهرداری باید زیر نظر نهاد کتابخانه‌های کشورعمل کنند و در دو سال اخیر با تلاش اداره ‌کل کتابخانه‌ها تمام شهرداری‌ها به جز شهرداری اصفهان با این اداره پیوند خورده‌اند.

وی ادامه داد: هنوز در حال مذاکره با شهرداری اصفهان برای پیوستن به نهاد کتابخانه‌ها هستیم که این گفتگوها تاکنون روند مثبتی را طی کرده است.

درخواست کتاب توسط مخاطب در طرح کتاب من

یاوری درباره طرح کتاب من که از مدتی پیش در کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌ها اجرایی شده، گفت: در طرح کتاب من افراد می‌توانند در صورتی که کتابشان در منابع کتابخانه‌ها موجود نباشد آن را درخواست کنند.

وی اضافه کرد: پیش از این کتابها به صورت کارتنی به کتابخانه‌ها ارسال می‌شد که بر حسب موقعیت جغرافیایی و مکانی بعضی از کتاب‌ها پرمخاطب بوده و سریع فرسوده می‌شد و به همان نسبت برخی کتاب‌ها مخاطب نداشت.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان در ادامه بیان داشت: بسته‌های ارسالی به کتابخانه‌ها همزمان با این طرح در حال محدود شدن است و به زودی تنها کتاب‌های درخواستی مخاطبان به کتابخانه‌ها ارسال می‌شود که البته این موضوع در مورد منابع مرجع اعمال نمی‌شود.