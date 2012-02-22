5 کمپ برای اسکان زائران و مسافران در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل الله کاظمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری پیرامون اقداماتی که در زمینه استقبال از بهار 91 انجام خواهد شد، اظهار کرد: 5 کمپ طرق، بابا قدرت، جمهوری، وحدت و شهید خورشیدی برای اسکان زائران در نظر گرفته شده و 3 مکان اسکان موقت نیز در مجموعه های ورزشی آماده شده است.

وی افزود: در کمپ های بابا قدرت و طرق به شکل 24 ساعته برای رفت و آمد زائران به حرم سرویس دهی می شود و همچنین تاکسی هایی نیز در این کمپ ها به منظور خدمات رسانی به زائران مستقر خواهد شد.

وی با بیان اینکه ستاد مناسب های شهرداری مشهد به شکل دائمی در طول سال در این شهر فعالیت دارد، عنوان کرد: این ستاد با حضور معاونین شهرداری های مناطق و با مسئولیت شهردار و قائم مقامی معاونت شهرداری در تمام سال برای اعیاد، مراسم سوگواری و تعطیلات تابستان برنامه ریزی های ویژه ای را انجام می دهد.

قائم مقام ستاد استقبال از بهار شهرداری مشهد افزود: در حال حاضر نیز ستاد مناسبت های شهرداری برای استقبال از بهار و ایام نوروز تمهیداتی را به شهروندان و زائران ارائه خواهد کرد.

وی ادامه داد: ستاد مناسبت های شهرداری مشهد هر سال از شهروندان و زائران نظر سنجی می کند تا در خصوص مشکلات و رضایتمندی های آنان در طول سال اطلاع کسب کند.

وی افزود: نظرات مردم در زمینه کاستی های شهر مستندسازی می شود تا میزان مشکلات در مناطق 13 گانه این شهر به حداقل برسد.

بالغ بر 85 درصد مردم از نظافت و گل آرایی مشهد رضایت دارند

کاظمی تاکید کرد: مطابق نظر سنجی که در بهار 90 انجام شد بالغ بر85 درصد از شهروندان از وضعیت نظافت، گل آرایی، امکانات کمپ ها و المان های سطح شهر رضایت داشتند.

وی تصریح کرد: اما در برخی از زمینه ها مانند حفاری ها و عملیات ساختمانی 59 درصد، وجود متکدیان شهر 62 درصد و استفاده از تاکسی متر به ویژه در اطراف حرم 52 درصد مردم رضایت نداشتند.

قائم مقام ستاد استقبال از بهار شهرداری مشهد با بیان اینکه ستاد استقبال از بهار اقدامات خود را از اول تا 28اسفندماه انجام می دهد، عنوان کرد: مجموع اعتباراتی که برای ستاد مناسبت های شهرداری مشهد در حوزه های مختلف در نظر گرفته شده 80 میلیارد ریال است.

ویژه نامه ای برای زائران طراحی می شود

کاظمی با بیان اینکه این ویژه نامه ای برای زائران در 500 هزار نسخه چاپ و توزیع می شود، بیان کرد: ستاد استقبال از بهار به منظور امر اطلاع رسانی به زائران با اتحادیه هتل ها، فرودگاه ها، میراث فرهنگی و سایر ارگان ها هماهنگی انجام داده تا وی‍ژه نامه ای را در اختیار زائران مشهد توزیع کنند و زائران اطلاعات لازم را در این ویژه نامه در خصوص این شهر کسب کنند..

وی در خصوص تامین میوه و نیازهای روزمره مردم اظهار کرد: با هماهنگی هایی که با سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شده در 41 بازار میوه توزیع خواهد شد.

قائم مقام ستاد استقبال از بهار شهرداری مشهد در خصوص زمان تحویل سال نیز گفت: برای زمان قبل و بعد از تحویل سال امکانات ویژه حمل و نقل در نظر گرفته شده و همچنین در محل گلزار شهدای بهشت رضا نیز مراسمی با حضور جانبازان و خانواده های شهدا انجام می شود.

وی در خصوص تقویت خطوط اتوبوس رانی نیز بیان کرد: تقویت خطوط اتوبوس رانی در مناطق منتهی به حرم و مراکز خرید از 25 اسفندماه انجام می شود و یک ساعت به زمان کاری رانندگان اتوبوس افزوده می شود.

8 پارکینگ موقت برای خودروهای زائران ایجاد می شود

وی در زمینه احداث پارکینگ بیان کرد: 8 پارکینگ موقت در اطراف حرم و میدان شهدا برای خودروهای زائران آماده می شود تا مسافران و زائران در این خصوص با مشکلی مواجه نشوند.

کاظمی در خصوص رانندگانی که از تاکسی متر خود در ایام نوروز استفاده نمی کنند، اظهار کرد: 20 تیم ناظر و 150 نیروی بازرس در محورهای ورودی حرم به استفاده تاکسی ها از تاکسی متر نظارت خواهند کرد.

نخاله ها و ضایعات ساختمانی سطح شهر مشهد جمع آوری می شود

وی با اشاره به رفع نازیبایی های سطح شهر بیان کرد: برطرف کردن نازیبایی های شهر اولین الویتی است که ستاد استقبال از بهار انجام خواهد داد و دراین راستا بحث جمع آوری نخاله ها و ضایعات ساختمانی سطح شهر مرتفع می شود.

کاظمی ادامه داد: رفع نواقص، کسری المان ها، سقاخانه ها، آب سردکن ها و تابلوهای ترافیکی، لکه گیری آسفالت معابر، همسطح سازی کانال ها ودریچه ها، رسیدگی به وضعیت ظاهری ناوگان خودرویی خدمات و رفت و روب زباله ها از جمله اقداماتی است که برای استقبال از بهار انجام می شود.