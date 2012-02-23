سومین روز تظاهرات افغانها/ عاملان توهین به مقدسات اسلامی مجازات شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های محلی افغانستان از ادامه تظاهرات ضد آمریکایی در این کشور که از روز سه شنبه در اعتراض به هتک حرمت کتاب مقدس قرآن آغاز شد، خبر دادند.

مردم ولایت لقمان پس از تظاهرات مردم کابل، ولایت پروان، ننگرهار، کنر، بدخشان و لوگار با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" خواستار خروج نظامیان خارجی از این کشور و مجازات عاملان توهین به مقدسات اسلامی شدند.

گفته می شود که در جریان تظاهرات ضد آمریکایی در افغانستان تاکنون 7 معترض کشته و بیش از 30 فرد دیگر زخمی شدند.

به گفته یک مقام دولتی افغان، نظامیان آمریکایی در یک پایگاه نظامی اقدام به سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان افغان کرده اند که در میان آنها قرآن نیز وجود داشته است.