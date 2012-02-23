  1. بین الملل
  2. سایر
۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

بروز اعتراض در 7 استان؛

سومین روز تظاهرات افغانها/ عاملان توهین به مقدسات اسلامی مجازات شدند

سومین روز تظاهرات افغانها/ عاملان توهین به مقدسات اسلامی مجازات شدند

رسانه های محلی افغانستان اعلام کردند تظاهرات مسلمانان خشمگین افغانستان در اعتراض به جنایت زشت نظامیان آمریکایی در سوزاندن کتاب مقدس و آسمانی قرآن کریم به سومین روز کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های محلی افغانستان از ادامه تظاهرات ضد آمریکایی در این کشور که از روز سه شنبه در اعتراض به هتک حرمت  کتاب مقدس قرآن آغاز شد، خبر دادند.

مردم ولایت لقمان پس از تظاهرات مردم کابل، ولایت پروان، ننگرهار، کنر، بدخشان و لوگار با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" خواستار خروج نظامیان خارجی از این کشور و مجازات عاملان توهین به مقدسات اسلامی شدند.

گفته می شود که در جریان تظاهرات ضد آمریکایی در افغانستان تاکنون 7 معترض کشته و بیش از 30 فرد دیگر زخمی شدند.

به گفته یک مقام دولتی افغان، نظامیان آمریکایی در یک پایگاه نظامی اقدام به سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان افغان کرده اند که در میان آنها قرآن نیز وجود داشته است.

کد مطلب 1540922

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها