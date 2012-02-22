اعلام لیست نهایی نامزدهای مجلس نهم در حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، لیست نهایی نامزدهای حوزه های مختلف انتخابیه استان کرمانشاه از سوی وزارت کشور صبح چهارشنبه اعلام شد.

براساس این گزارش، در مجموعه 68 نامزد مجلس نهم در رقابتهای این دوره در 6 حوزه انتخابیه استان کرمانشاه به رقابت خواهند پرداخت.

در این دوره از انتخابات 3 زن و یک روحانی در عرصه انتخابات حضور دارند.

در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه 24 نماینده حضور دارند.

در لیست نهایی این شهرستان، جهانبخش امینی، محمود کرمی راد، محمد رزم، بهروز خسروی آدینه، میثم حجتی پور، نریمان برازی جمور، محمد شبیری، لیلی حیدری چقاکبودی، سعید حیدری طیب، بهمن رضایی، ولی رضایی دولت آبادی، اصغر سپهبان قره بابا، محمدرضا شعبانی، پری شهبازی پور، منوچهر طبقیان، رضا فعله گری، جهانبخش کریمی مومیوندی، محمد محمدی، محمد کرمی راد، عبدالرضا مصری، سید جلال موسوی، نسرین مهدوی، محسن نوری فر و ناصر مرادی بیلهویی در انتخابات مجلس نهم حضور دارند.

در حوزه انتخابیه کرمانشاه 3 نماینده به مجلس شورای اسلامی راه پیدا می کند.

در حوزه انتخابیه شهرستان کنگاور، صحنه، هرسین،بیستون، دینور و چمچمال 8 کاندیدا حضور دارند.

در لیست این حوزه انتخابیه، می توان به وحید احمدی، عبدالله حقی، هژیر رشیدی ایل ذوله، عزیز الله رحمتی، علی رضایی، سید جواد زمانی، غلامعلی شورچه و سید مهدی موسوی بدربانی اشاره کرد.

از این حوزه یک نماینده می تواند به مجلس راه پیدا کند.

در حوزه انتخابیه شهرستان قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب نیز 10 کاندیدا برای رسیدن به کرسی های مجلس در رقابتهای این دوره شرکت خواهند کرد.

در لیست اعلام شده از سوی وزارت کشور در حوزه انتخابیه شهرستان قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب می توان به حضوررسول محنت فر، رسول پروین، فرهاد تجری، بهرام تیموری، فتح الله حسینی، الله داد شبابی، کاوه شیرزادیان گیلان، مراد عزیزی، علی میر کرمی و علی مرادی به چشم می خورند.

از این حوزه نیز یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه خواهد یافت.

در حوزه انتخابیه شهرستان اسلام آبادغرب و دالاهو 11 نامزد انتخاباتی حضور دارند.

علی محمد آزادی، علی جلیلیان، اکبر جوهری، احد رضایی، جهانبخش رستمی، عبدالرضا رستمی گیلان، جبار شرفی، امیر فرخی، حشمت الله فلاحت پیشه، نادر نادری و صفدر منوچهری کاندیداهای نهایی این حوزه هستند.

از این حوزه نیز تنها یک نفر می تواند وارد مجلس شود.

در حوزه انتخابیه شهرستان های پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی 6 داوطلب حضور دارند که اسامی این نامزدهای نهایی صبح چهارشنبه از سوی وزارت کشور به فرمانداری های تابعه اعلام شده است.

در این حوزه می توان به حضور آقایان سعدی رحمانزاده، محمد عزیز محمدی، نظیف محمدی، شهاب نادری، نعمت الله منوچهری و ارسلان قادری اشاره کرد.

از این حوزه نیز یک نفر به مجلس خواهد رفت.

در حوزه انتخابیه شهرستان سنقر و کلیایی نیز یک نفر از بین 7 نامزد نهایی انتخابات نهم به مجلس راه خواهد یافت.

براساس لیست اعلامی وزارت کشور، در حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی مجتبی حشمتی، مرادعلی خسروی، علی رضوانی، صمد فدایی، محمد ابراهیم محبی، ولی الله واعظی و محمدرضا یاوری حضور دارند.

براساس این گزارش، مسئولان اجرایی زمان آغاز رسمی انتخابات در حوزه های مختلف استان را از ساعت 24 امشب اعلام کرده اند و تا 24 ساعت قبل از زمان رسمی آغاز رای گیری ادامه خواهد داشت.