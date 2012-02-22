به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای ستاد نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ششم اسفند ماه سال جاری طی مراسمی با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهمن دُری معاون امور فرهنگی وی تقدیر می‌شوند.

این مراسم راس ساعت 10 صبح روز شنبه 6 اسفند در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی واقع در میدان بهارستان مقابل ساختمان اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

برنامه‌های نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 22 تا 29 آبان 1390 با شعار «یادگار ماندگار» در سراسر کشور برگزار شد.



