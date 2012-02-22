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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

با حضور وزیر ارشاد/

دست‌اندرکاران نوزدهمین دوره هفته کتاب تقدیر می‌شوند

دست‌اندرکاران نوزدهمین دوره هفته کتاب تقدیر می‌شوند

دست اندرکاران نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی تقدیر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای ستاد نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ششم اسفند ماه سال جاری طی مراسمی با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهمن دُری معاون امور فرهنگی وی تقدیر می‌شوند.

این مراسم راس ساعت 10 صبح روز شنبه 6 اسفند در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی واقع در میدان بهارستان مقابل ساختمان اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

برنامه‌های نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 22 تا 29 آبان 1390 با شعار «یادگار ماندگار» در سراسر کشور برگزار شد.


 
کد مطلب 1540941

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