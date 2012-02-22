اقتدار و پایداری نظام اسلامی مبتنی بر حضور مردم در صحنه است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده ظهر چهارشنبه در همایش سراسری اعضای هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات استان کردستان افزود: تمام توفیقات، دستاوردها و توانمندی های نظام با حمایت و حضور همیشه در صحنه مردم به دست آمده است و اگر حمایت های مردمی نباشد نمی توان به پیشرفت کشور امیدوار بود.

وی با اشاره به اینکه انتخابات را مردم برگزار می کنند، اظهار داشت: مسئولان و اعضای ستاد اجرایی انتخابات تنها مجری و برگزار کننده انتخابات هستند و مردم بیشترین نقش را در شکل گیری انتخابات دارند.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان ادامه داد: انتخابات در کردستان حتی در بدترین شرایط زمانی ممکن به ویژه در دوران جنگ نیز یکی از سالم ترین انتخابات کشور بوده است و مردم کردستان همیشه نشان داده اند به نظام و انقلاب وفادارند.

وی بیان کرد: میانگین حضور مردم استان کردستان در عرصه های مختلف انتخاباتی نسبت به میانگین کشوری هیچگاه پایین تر نبوده است و این نشان از همدلی و وحدت رویه مردم با سایر ملت کشور است.

حسن زاده یادآور شد: دشمن همیشه به دنبال ایجاد چالش در میان مردم بوده است و با هجمه های خود در صدد است حضور مردم را در عرصه های مشارکتی کشور کم رنگ کند که ملت ایران در مقابل این توطئه ها ایستادگی کرده و آنان را شکست داده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از کلیه مسئولان و مدیران اجرایی استان خواست تا با اعضای ستاد برگزاری انتخابات بیشترین همکاری را داشته باشند و کلیه امکانات و تجهیزات خود را در اختیار آنان قرار دهند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان همچنین از مدیران و مسئولان خواست تا در استفاده از اموال و امکانات دولتی نهایت دقت را داشته باشند تا سو استفاده احتمالی از ابزرارهای دولتی توسط کاندیداها صورت نگیرد.

حسن زاده در پایان سخنان خود گفت: مشکل دشمنان نظام با ایران اسلامی این است که نمی توانند ایران را به عنوان یک قدرت در جهان قبول داشته باشند و به همین دلیل از دستاوردهای و توانمندی های ایران در هراس هستند.

همایش سراسری اعضای هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات استان کردستان با حضور نماینده ولی فقیه، معاون سیاسی امنیتی استانداری، رئیس کل دادگستری، معاون پشتیبانی و توسعە منابع انسانی استانداری، فرمانداران و کلیه اعضای ستاد اجرایی انتخابات در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد.